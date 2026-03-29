870 PS, KI-Antrieb, kann schwimmen: Irrer China-Offroader kommt nach Europa

Der chinesische Geely-Konzern will mit einem neuen Geländewagen die britische Offroad-Ikone Land Rover Defender angreifen. Allerdings mit mehr Power als beim spektakulären Defender Octa und mit ziemlich abgefahrener Technik bis hin zu einem Schwimm-Modus. Das Modell geht aus der Studie Galaxy Cruiser hervor, die 2025 auf der Automesse in Shanghai vorgestellt wurde. Die jetzt präsentierte Serienversion übernimmt wesentliche Gestaltungsmerkmale des Konzepts nahezu unverändert und markiert zugleich den Einstieg der Marke in das Segment klassischer Geländewagen.

Defender als Vorbild Formal folgt der als "Battleship 700" bezeichnete Offroader, der als Studie noch unter dem Namen Galaxy Cruiser angekündigt wurde, ziemlich unverblümt dem britischen Original. Kantige Karosserie mit steiler Frontpartie, senkrechter Heckabschluss und weit herausgeformte Radhäuser erinnern stark an den Briten. Design und Platzierung von Scheinwerfern und Rückleuchten tragen ebenfalls die Handschrift des Defender-Designs.

Vom Innenraum zeigt Geely bislang nur einen begrenzten Ausschnitt. Eine zentrale Mittelkonsole mit einem Wählhebel für die Getriebesteuerung wird gezeigt, unter dem sich zusätzliche Schalter für Geländeoptionen befinden. Weitere Ausblicke in den Innenraum gewährte seinerzeit die erwähnte Studie, bei der neben einem riesigen Zentraldisplay eine Bildschirmleiste über die gesamte Cockpit-Breite zu erkennen war.

Plug-in-Hybrid-Antrieb Technisch basiert der Geely auf einer weiterentwickelten Plattformarchitektur aus dem Geely-Konzern. Die ist für elektrifizierte Antriebe ausgelegt und ermöglicht den Einsatz eines Plug-in-Hybrid-Systems mit drei Elektromotoren. In bereits auf dem Markt befindlichen Autos des Konzerns wird diese Konfiguration mit einem aufgeladenen Vierzylinder-Benzinmotor kombiniert.

Angaben zu Leistung, Batteriekapazität und elektrischer Reichweite für den Battleship 700 sind noch nicht final bestätigt, bewegen sich jedoch je nach Quelle in einem breiten Spektrum. Diskutiert werden Systemleistungen im Bereich von mehreren hundert bis über tausend Kilowatt sowie elektrische Reichweiten im dreistelligen Kilometerbereich. Chinesische Quellen rechnen konkret mit dem Antriebsstrang aus dem Geely Galaxy M9. Der verfügt über einen 1,5‑Liter‑Benziner und drei Elektromotoren mit einer Systemleistung von 640 kW (870 PS) sowie ein Batteriepaket mit 41,5 kWh Kapazität.

Fahrwerk mit KI-Steuerung Ein zentrales Merkmal des Antriebssystems ist die KI-gestützte Steuerung. Sie soll je nach Untergrund und Fahrsituation automatisch zwischen verschiedenen Betriebsarten wechseln. Dazu zählen rein elektrisches Fahren, ein serieller Betrieb mit Range-Extender-Funktion sowie klassische Hybridmodi. Ziel ist eine situationsabhängige Optimierung von Traktion, Effizienz und Leistungsentfaltung, insbesondere im Gelände. Ein weiteres Merkmal des Galaxy Cruiser ist der Schwimmmodus. Das Fahrzeug kann kleinere Gewässer mit einer Geschwindigkeit von 8,5 km/h überqueren.

Ergänzend sind weitere Technologien vorgesehen, die in dieser Fahrzeugklasse bislang selten kombiniert werden. Dazu gehören eine radindividuelle Ansteuerung der Hinterachse, Allradlenkung sowie Systeme wie Steer-by-Wire und Brake-by-Wire. In Verbindung mit entsprechend ausgelegten Fahrprogrammen sollen Funktionen wie ein sogenannter Crab-Walk oder Drehungen auf engem Raum möglich sein.

Marktstart und Preis Der Galaxy/Battleship ist als erstes Modell einer neuen Offroad-Baureihe innerhalb der Marke geplant. Weitere Varianten sind laut Hersteller in Prüfung, konkrete Details dazu wurden bislang nicht genannt. Die Markteinführung in China ist für 2026 vorgesehen, eine Expansion in weitere Märkte ist angekündigt. Für Großbritannien hat Geely bereits einen Starttermin für 2028 angekündigt, von dort ist es nicht mehr weit auf das europäische Festland. Erste Preise erwarten wir zur offiziellen Premiere, die vermutlich im April auf der Beijing Auto Show erfolgt.