Dähler BMW M5 Touring: Echter Kombinations-Kraftwagen

Mit dem M5 Touring Typ G99 hat BMW nach 25 Jahren endlich wieder einen großen Sportkombi aufgelegt. Dessen 4,4-Liter-Biturbo-V8-Hybridantrieb leistet ab Werk bis zu 727 PS und 1.000 Nm. Eine beachtliche Leistung, aber noch nicht der Gipfel des Machbaren, sagt der Schweizer Tuner Dähler.

Über 800 PS Leistung Mit der hauseigenen Leistungssteigerung zum Preis von 4.310 Schweizer Franken entlocken die Eidgenossen dem Achtzylinder einige zusätzliche Pferdestärken und Newtonmeter, sodass die Kraft des Gesamtsystems auf 830 PS und maximal 1.130 Nm ansteigt. Wem die Power der Stufe-1-Leistungssteigerung noch nicht genügt, für den befindet sich schon ein Stage-2-Upgrade in Vorbereitung, das dann 880 PS und höchstens 1.180 Nm bringen und ebenso eine Anhebung der werkseitigen Vmax-Begrenzung umfassen wird.

Ergänzend lassen sich am BMW M5 Touring noch ein Carbon-Air-Intake und eine Edelstahl-Komplettabgasanlage (ab 5.640 Schweizer Franken) verbauen. Letztere mündet in schwarzen Doppelendrohren, deren Durchmesser wahlweise 108 oder 114 Millimeter beträgt. Für die inbegriffene Bi-Klappensteuerung gibt es optional eine Fernbedienung.

Updates für das Fahrwerk Wahlmöglichkeiten haben die Kunden auch beim Fahrwerk. Kürzere Sportfedern (ab 2.020 Schweizer Franken) senken den Kombi an der Vorderachse um 25 Millimeter und an der Hinterachse um 15 Millimeter ab. Das alternative Gewindefahrwerk erlaubt eine individuelle Höheneinstellung und bringt zudem voll einstellbare Dämpfer mit. Ergänzt wird das Fahrwerksangebot durch hauseigene Leichtmetallfelgen vom Typ CDC2 mit 22 Zoll Durchmesser (ab 10.420 Schweizer Franken). Mit ihrem zwei Doppelspeichen-Sterne überlagernden Design sind die Schmiederäder speziell für aktuelle M-Modelle gestaltet. Die passende Bereifung tritt in den Dimensionen 285/30 vorn und 295/30 auf der Hinterachse an.

Das Aeropaket des M5 Touring ergänzt Dähler auf Wunsch mit einer dreiteiligen Carbon-Frontspoilerlippe (ab 2.790 Schweizer Franken), die wahlweise ihre Carbon-Struktur unter Klarlack zeigt oder in Wagenfarbe unter die Schürze schlüpft.