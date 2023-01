Ford Mustang Carroll Shelby Centennial Edition Limitierte Ehrerbietung für die Tuning-Legende

Der 11. Januar 1923 ist ein entscheidender Tag für die US-Autoindustrie und den -Motorsport, wenn nicht gar ein revolutionärer. Nur wissen das die US-Autoindustrie und der -Motorsport zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Am 11. Januar 1923 wird im Nordwesten des Bundesstaates Texas ein gewisser Carroll Shelby geboren. Und damit jemand, der später im Mannesalter einen gleichermaßen großen wie positiven Einfluss auf beides haben wird wie kaum eine weitere Einzelperson.

Shelby wurde als Rennfahrer erfolgreich und konstruierte Straßen- sowie Rennwagen, die in ihrer Ära zu den schnellsten und schönsten Vertretern ihrer Zunft gehörten. Nicht umsonst werden sie heute teilweise für Millionensummen gehandelt und trägt die stärkste und sportlichste Variante des Ford Mustang, der selbst eine Legende ist, den klangvollen Namen. Die von ihm gegründete Tuning-Firma existiert weiterhin, wenn auch nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form. Dennoch lässt es sich Shelby American natürlich nicht nehmen, den Mann, der kürzlich seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, mit einem Sondermodell zu ehren.

Auf Basis des 2023er Ford Mustang GT

Als Basismodell der Carroll Shelby Centennial Edition kommt natürlich nur der Ford Mustang infrage. Allerdings nicht die im vergangenen Spätsommer vorgestellte siebte Generation, sondern das Auslaufmodell des Modelljahres 2023. Und auch nicht der Top-Mustang Shelby GT500 (siehe Video), sondern der "stinknormale" Mustang GT mit Fünfliter-V8-Saugbenziner.

Dass dieser nach der Sonderbehandlung deutlich stärker ist als ab Werk (456 PS und maximal 556 Newtonmeter nach US-Spezifikation), dürfte niemanden überraschen und hätte Carroll Shelby wohl vorausgesetzt. Nach Art des Hauses setzt den "Coyote"-V8 fortan ein Kompressor unter Druck. Zusammen mit der Ab-Kat-Abgasanlage aus dem Hause Borla und einem neuen Hochleistungs-Kühler soll die Maßnahme "über 760 PS" aus dem Motor kitzeln.

Optisch und technisch verfeinert

Damit der Temperaturhaushalt im Bug stimmt, verfügt der Ford Mustang in der Carroll Shelby Centennial Edition über eine neue Motorhaube mit großen Luftauslässen. Den Kühlergrill gestaltet Shelby ebenso um wie die Schweller, die vor den Hinterrädern Flügel aufweisen. Ein solcher findet sich natürlich auch auf der Kofferraumklappe. Ein zwischen den Heckleuchten platziertes Styling-Element trägt eine Plakette, die auf den Sonderstatus dieses Shelby Mustangs hinweist. Ähnliche Embleme und Dekorstreifen gibt es an mehreren Stellen auf der Karosserie der Centennial Edition.

Shelby American Inc. Mehrere Dekor-Plaketten stilisieren Carroll Shelby, der am 11. Januar 100 Jahre alt geworden wäre.

Verbreiterte Kotflügel vorn schaffen Platz für neue schwarze Leichtbau-Räder, die an beiden Achsen das Format 11x20 Zoll aufweisen. Sie tragen jeweils Sportreifen der Dimension 305/30, die Michelin eigens für das Sondermodell nach Shelby-Vorgaben backt. Neue Federn und Stabilisatoren sollen die Kurven-Performance des Pony Cars stärken, während Brembo-Sättel aus dem Ford-Performance-Regal selbiges mit der Bremsanlage an der Vorderachse machen. Die Lenkübersetzung und der Radsturz lassen sich nun anpassen.

Stetson-Hut als Dreingabe

Dem Mustang-Interieur gönnt Shelby ein Leder-Upgrade sowie spezielle Einstiegsleisten und Fußmatten. Hinzu kommen Stickereien auf den Kopfstützen, eine nummerierte Plakette am Armaturenbrett und auf der Motorabdeckung, ein Exemplar eines eigens aufgelegten Centennial-Buches und ein schwarzer Stetson-Hut. Dieses Kleidungsstück war eines der Markenzeichen des Texaners Carroll Shelby.

Shelby wird ab dem zweiten Quartal maximal 100 Exemplare der Centennial Edition bauen. Übrigens, nicht nur als Neuwagen: Wer einen 2023er Ford Mustang besitzt, kann ihn von Shelby American im Hauptquartier in Las Vegas oder bei ausgewählten Händlern in den und außerhalb der USA mit dem Paket ausrüsten lassen. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Coupé oder Cabrio oder um ein Exemplar mit Schalt- oder Automatikgetriebe handelt. Die Farbe des Autos spielt ebenfalls keine Rolle, solange es sich dabei um eine offizielle Mustang-Lackierung handelt.

Der Umbau kostet 49.995 Dollar

Die Kosten für den Umbau betragen 49.995 Dollar (aktuell umgerechnet gut 46.000 Euro). In dieser Summe ist sowohl eine Mitgliedschaft im Owner's Club "Team Shelby" als auch eine Eintragung in das Shelby-Register enthalten. Genau wie eine Spende an die Carroll Shelby Foundation, die Hilfsprojekte für Kinder unterstützt.

Umfrage 23502 Mal abgestimmt Mach 1 oder Shelby: Welcher ist für Sie der "wahre" Sport-Mustang? Mach 1. Hier schärft Ford an genau den richtigen Stellen nach. Shelby. Wenn sportlich, dann richtig - am liebsten als GT500. mehr lesen

Fazit

Mit Carroll Shelby wäre eine US-Auto- und Motorsportlegende am 11. Januar 100 Jahre alt geworden. Tuner Shelby American ehrt seinen Gründer mit einem Sondermodell auf Ford-Mustang-Basis, das optisch und technisch verfeinert wird. Auch Bestandsautos lassen sich mit dem auf 100 Exemplare limitierten Paket ausrüsten.