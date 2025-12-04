Ford: Mit diesem Tuning-Paket wird der Mustang GT zum So-gut-wie-Shelby

Auf der US-Tuningmesse SEMA 2023 hatte Ford Performance das FP800S-Paket erstmals präsentiert. In den Handel kam es dann im März 2024. Pünktlich zum Weihnachtsfest 2025 ergänzt Ford Performance das FP800S-Kit in neuer Form in seinen Zubehörkatalog.

Kompressor bringt über 300 PS Herzstück ist nach wie vor ein drei Liter großer Whipple-Kompressor für den fünf Liter großen V8-Saugmotor im Mustang . Der wird um eine größere Drosselklappe, einen Ladeluftkühler sowie ein angepasstes Zünd- und Einspritzsystem samt neuer Motorsteuerung ergänzt. Fachgerecht vom Ford-Händler verbaut, verspricht der bis zu 810 PS und 834 Nm Drehmoment in Kombination mit einer Garantie über drei Jahre und 36.000 Meilen.

Damit die Power auch sicher und dauerhaft an den Hinterrädern ankommt, bringt das Paket außerdem verstärkte Antriebswellen mit. Hinzu kommen Tieferlegungsfedern sowie ein Borla-Sportauspuff mit vier Endrohren.

Neue Bronze-Akzente Gänzlich neu sind die 19 Zoll großen Leichtmetallschmiederäder in der Farbgebung Bronze. Dieser Farbton prägt auch die neuen Dekoraufkleber sowie die Einsätze in der Frontschürze. Weiter mit an Bord ist das Aeropaket aus Carbon, das einen neuen Frontsplitter, eine Lufthutze für die Motorhaube , Außenspiegelkappen sowie den Heckspoiler vom Dark Horse-Modell mitbringt. Den Innenraum werten neu gestaltete Recaro-Integralsportsitze und verschiedene FP800S-Badges auf.

Preise für das neue FP800S Bronze Magneride Package nennt Ford Performance noch nicht.