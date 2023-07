Tuner Hennessey macht beim neuen Ford Mustang Dark Horse das, was er am besten kann: Die Leistung eines Saugmotors per Kompressor-Upgrade in neue Sphären katapultieren. Damit dürfte der Sportwagen seinen Charakter von Grund auf ändern. Doch das nehmen die Texaner wohl nicht nur in Kauf – sie legen es sicher sogar darauf an.