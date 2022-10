Irmscher Opel Astra ST Spoiler zum Kombi

Den Steilheck-Astra hat Irmscher schon mit einem Tuning-Paket bedacht. Opel schiebt mit dem Astra ST einen Kombi nach, Irmscher entsprechend ein Individualisierungskit für den volumenstarken Kompakten.

Spoiler-Paket und neue Räder

Mit dem Irmscher-Bodykit wandern an den Astra ST eine tiefgezogene Frontschürzenlippe mit angedeutetem Lufteinlass sowie neu gezeichnete Seitenschwellerverkleidungen. Deren Linien gehen nahtlos in die Heckschürzenecken über. Ein expressiver Dachspoiler ziert die Heckklappe und verlängert sie dynamisch nach oben. Abgerundet werden kann der sportive Auftritt mit einer sportlichen Beklebung die aus Designstreifen mit Irmscher-Schriftzug an den Flanken besteht. Das Klebedekor sowie die Karosserieanbauteile passen an alle Astra ST-Versionen.

Neben der Karosserie widmet sich Imrscher auch dem Fahrwerksbereich des Astra ST. In die Radhäuser stecken die Remshaldener 19 Zoll große Cosmo Star-Leichtmetallfelgen, die mit Reifen der Größe 225/45 kombiniert werden. Alternativ können auch die Felgenmodelle High Star und Turbo Star – letztere in 18 Zoll – verbaut werden. Alle Designs sind wahlweise im Oberflächenfinish diamantpoliert oder schwarz erhältlich. Kürzere Federn senken die Karosserie um 30 Millimeter ab und erhöhen so die Fahrdynamik.

Den Innenraum werten beispielsweise Einstiegsleisten aus Edelstahl, hochwertige Velours-Teppiche oder neue Mittelkonsolen auf. Wer es edler liebt, kann sich bei Irmscher seine Komplettlederausstattung individuell zusammenstellen.

Fazit

Nach dem Steilheck-Astra bekommt auch der Astra ST bei Tuner Irmscher sein Spoiler-Paket angepasst. Zur sportlicheren Optik ist auch ein fahrdynamischeres Fahrwerk zu haben.