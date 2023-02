Irmscher Tesla Model Y Vom Blitz zum Strom

Rund um den Blitz von Opel hat der Remshaldener Tuner Irmscher einst seine Fanbasis aufgebaut. Mittlerweile werden auch zahlreiche Marken aus dem Stellantis-Konzern nachbehandelt. Beispielsweise Peugeot-Modelle wurden bei Irmscher schon perfektioniert.

Ganz aktuell wendet sich Irmscher dem US-amerikanischen Elektroauto-Hersteller Tesla zu und dort speziell dem SUV Model Y. Wie bei vielen anderen Tunern auch, bleibt es aber bei Modifikationen an der Optik sowie beim Fahrwerk. An den Elektroantrieb traut man sich auch bei Irmscher nicht heran.

Aeroparts und neue Räder

Zur deutlichen Differenzierung gegenüber dem Serienmodell passt Irmscher dem Y eine tiefgezogene Frontschürzenlippe mit angedeutetem zentralen Lufteinlass an. Ein neu gestalteter Kühlergrill rundet die neue Front ab. Anders gezeichnete Seitenschweller-Verkleidungen lassen den Tesla gestreckter und dynamischer wirken. Die Linien der Seitenschweller gehen nahtlos in die Heckschürzenecken über. Ein expressiver Dachspoiler ziert die Heckklappe und verlängert sie nach oben. Der Heckdiffusor und die neu gestaltete Heckpartie lassen das Hinterteil individueller und satter aussehen. Wer möchte, kann seinen Tesla noch mit Irmscher-Schriftzügen auf den Flanken und einer schwarz abgeklebten Fronthaube weiter individualisieren.

20 Zoll große Leichtmetallfelgen mit modernen flächig verdrehten Speichen besetzen die Radhäuser. Die Heli Star getauften Räder sind in den Varianten exclusiv (Oberfläche diamantpoliert) und in Schwarz erhältlich.

Für das Interieur hält Irmscher unter anderem neue Einstiegsleisten aus Edelstahl, neue Teppiche und Fußmatten sowie individuell gestaltete Komplettleder-Ausstattungen bereit.

Umfrage 7399 Mal abgestimmt Tuning für Tesla-Modelle: Cool oder Quatsch? Cool. Die Autos haben optischen Feinschliff dringend nötig. Quatsch. Das führt das Konzept der Autos ad absurdum. mehr lesen

Fazit

Elektroautos machen es den Tunern schwer. Die Antriebe sind so komplex, dass sich da bislang niemand herantraut. Bleibt also der Weg über Optik- und Technik-Upgrades an der Peripherie, um mehr Individualität anzubieten. Exakt so macht es Irmscher beim Tesla Model Y.