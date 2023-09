Damit die Optik zur Power passt, legt Mansory im Rahmen des Tempesta-Programms ein Bodykit für den Ferrari 296 GTB auf, das entweder aus Sicht- oder – wie beim abgebildeten Auto – aus Forged-Carbon besteht. Dabei erhält die Frontschürze einen neuen Rahmen, an den sich südlich eine Spoilerlippe mit seitlichen Finnen anschließt. An den Flanken der Schürze bringt Mansory weitere Luftleitelemente an, während die Nordostbayern auch im Bereich der Scheinwerfer Platz für weitere Carbon-Teile entdeckt haben. Die vorderen Kotflügel ersetzt Mansory durch hauseigene Pendants mit tiefen Luftauslässen.

Seine Schwellerverkleidungen bietet der Tuner in zwei verschiedenen Designs an, während an den Flanken obendrein die neuen Außenspiegelkappen und die anders umrahmten Lufteinlässe an den hinteren Kotflügeln ins Auge stechen. Wer auf einen besonders extravaganten Look steht, ordert jenen Heckflügel, bei dem sich oberhalb der Abrisskante zwei henkelförmige Spoiler über das Hinterteil des Ferrari 296 GTB erheben. Auf Wunsch gibt es aber auch eine Spoilerlippe ohne diese "Krönung", die sich in beiden Varianten optional nach unten um die Heckleuchten und rückwärtigen Luftauslässe verlängert zeigt. Ein wild zerfurchter Heckdiffusor darf natürlich nicht fehlen. Genau wie die Mansory-Logos und -Schriftzüge, die sich an der Front- und Heckschürze, an den vorderen Kotflügeln und am neuen Rahmen für das zentrale Doppelendrohr der Abgasanlage befinden.