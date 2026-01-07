Nismo-Kits für Nissan GT-R R35: Neue Fahrwerke für alte Godzillas

Dass ein Modell kontinuierlich optimiert wird, während es sich in regulärer Produktion befindet, ist in der Autoindustrie ein ganz normaler Vorgang – Stichwort "Modellpflege". Nissan hatte das bei seinem Imageträger, dem Sportcoupé GT-R , vorbildhaft vorexerziert. Fast bei jedem neuen Modelljahr gab es Verbesserungen an "Godzilla", die oft auch das Fahrwerk betrafen.

Fahrwerks-Upgrades für alle GT-R-Modelljahre Doch seit Sommer 2025 ist der GT-R nur noch als Gebrauchtwagen verfügbar; Ende August endete die 18-jährige Ära der R35-Generation (siehe Fotoshow über dem Artikel). Das hält Nissan jedoch nicht davon ab, weiterhin werksseitige Optimierungen für den Sportwagen anzubieten. Nun legt Haustuner Nismo ein neues Programm auf, mit dessen Komponenten sich die Fahrwerke aller bisher gebauten GT-R-Exemplare modernisieren und auf jenen technischen Stand bringen lassen, mit dem die allerletzten gebauten Versionen gesegnet sind.

Grundsätzlich bietet Nismo zwei Fahrwerks-Linien an, mit denen sich der Charakter des Nissan GT-R in unterschiedliche Richtungen entwickeln lässt. Wer eher den Gran Turismo in Godzilla nach außen kehren möchte, greift zum "Premium Edition T-Spec"-Kit. Das verfügt unter anderem über einen präziseren G-Sensor und eine bessere Steuerung für die neuen Bilstein-Dämpfer, wodurch Komfort und Stabilität optimiert werden sollen. Nismo verspricht für entsprechend ausgerüstete Autos ein insgesamt geschmeidigeres Fahrgefühl.

In die entgegengesetzte Richtung marschiert der Nissan GT-R, wenn nachträglich das Nismo-Kit installiert wird. Hier zeigen sich die Dämpfung (ebenfalls von Bilstein) und sogar die Fahrwerksgeometrie überarbeitet, was darauf abzielt, Bodenhaftung, Traktion und Feedback zu verbessern sowie Lenkgefühl und -reaktion zu schärfen. Diese Abstimmung empfiehlt sich für sportlich ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer, die ihren Godzilla auch gerne mal auf die Rennstrecke entführen.

Komplettpreise von 8.000 bis 10.000 Euro Grundsätzlich lassen sich beide Fahrwerke komplett installieren, was dann sogar neue Querlenker für einen besseren Nachlaufwinkel und mehr Steifigkeit beinhaltet. Ebenso ist es möglich, Autos mit einzelnen Komponenten oder kleineren Paketen punktuell zu optimieren. Und das bei jedem der insgesamt etwa 48.000 Exemplare, die seit dem Modelljahr 2007 weltweit verkauft wurden. Dafür wurden die Fahrwerke perfekt auf die jeweiligen Modelljahre abgestimmt, sodass sie auf jeden Fall mit dem infrage kommenden Auto kompatibel sind.

Allerdings bietet Nismo sein Fahrwerks-Upgrade für den Nissan GT-R vorerst nur in Japan an. Und ganz günstig ist der Spaß auch nicht. Das T-Spec-Fahrwerk kostet mit allem Drum und Dran und inklusive Steuer 1,474 Millionen Yen, also aktuell umgerechnet gut 8.000 Euro. Die Nismo-Variante ist sogar noch etwas kostenintensiver und schlägt bei Buchung des Komplettpakets mit mindestens 1,859 Millionen Yen (mehr als 10.000 Euro) zu Buche.