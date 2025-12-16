Novitec/Spofec tunt Rolls-Royce und macht den Ghost zum Gangstermobil

Es ist ja nicht so, dass man mit einem mindestens 350.000 Euro teuren Rolls-Royce Ghost kaum noch auffällt. Die bis zu 5,70 Meter lange Limousine gehört schließlich zu einer der edelsten überhaupt. Kein Grund, für die Novitec-Tochter Spofec, den Edelbriten links liegen zu lassen. Mit einer umfassenden Veredelung wollen die Schwaben das Luxus- und Auftrittsniveau des Ghost II nämlich noch steigern. Das Angebot umfasst Leistungssteigerungen für den V12-Biturbo, aerodynamische Karosseriekomponenten, maßgeschneiderte Schmiederäder, Fahrwerksmodifikationen sowie individuell gestaltete Innenräume.

Leistungssteigerung für den V12-Biturbo Im Mittelpunkt der technischen Überarbeitung steht das 6,75 Liter große V12-Biturbo-Triebwerk. Durch das Spofec-Performance-Modul, das im Plug-and-Play-Verfahren an das Motormanagement angeschlossen wird, werden Einspritzung, Zündung und Ladedruck angepasst. Die Motorleistung steigt von serienmäßigen 441 kW (600 PS) auf 519 kW (706 PS). Das maximale Drehmoment erhöht sich um 102 Nm auf 1.002 Nm, das bereits bei 2.400/min anliegt.

Trotz eines Fahrzeuggewichts von rund 2,5 Tonnen beschleunigt die Luxuslimousine damit in 4,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt aus Rücksicht auf die Bereifung weiterhin elektronisch auf 250 km/h begrenzt.

Aerodynamik mit OEM-Anspruch Für eine sportlichere Erscheinung entwickelte Spofec ein vollständiges Bodystyling-Kit in – so sagt der Hersteller selbst – OEM-Qualität. Die neu gestaltete Frontschürze ersetzt das Serienteil vollständig und zeichnet sich durch größere Lufteinlässe sowie senkrechte LED-Positionsleuchten aus. Neben der optischen Schärfung reduziert sie bei hohen Geschwindigkeiten den Auftrieb an der Vorderachse.

Am Heck ergänzt eine dezente Spoilerlippe auf dem Kofferraumdeckel das Aerodynamik-Konzept. Zusätzlich ist eine spezielle Heckschürze erhältlich, die wahlweise mit oder ohne Ausschnitte für die beiden Auspuffendrohre ausgeführt wird. Seitenschweller lassen den Ghost Series II in der Seitenansicht tiefer und gestreckter wirken und schaffen einen harmonischen Übergang zwischen Vorder- und Hinterachse.

22-Zoll-Schmiederäder von Vossen In Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Felgenhersteller Vossen entstanden die Spofec SP4 Schmiederäder. Das Design mit filigranen, auf zwei Ebenen angeordneten Doppelspeichen wird mit moderner Schmiede- und CNC-Bearbeitungstechnologie gefertigt. Die Räder sind in den Dimensionen 9,5 x 22 Zoll an der Vorderachse und 10,5 x 22 Zoll hinten verfügbar. Kunden können aus 48 Farbvarianten sowie verschiedenen aufwendig bearbeiteten Oberflächen wählen. Bereift werden die Felgen mit Hochleistungsreifen der Größen 255/35 ZR 22 vorne und 285/30 ZR 22 hinten, die neben der Optik auch das Handling verbessern sollen.

Ein speziell abgestimmtes Fahrwerkskit senkt die Karosserie rundum um etwa 35 Millimeter ab. Die Tieferlegung trägt sowohl zur sportlicheren Optik als auch zu einer agileren Fahrdynamik bei. Für den akustischen Feinschliff stehen Edelstahl-Sportauspuffanlagen in zwei Ausführungen zur Verfügung. Optional ist ein Klappensystem erhältlich, das es ermöglicht, den Klang des V12-Motors per Knopfdruck von dezent bis sportlich zu variieren.

Maßgeschneidertes Interieur Ergänzend zu den technischen und optischen Modifikationen bietet Spofec individuell gestaltete Innenräume an. Materialien, Farben und Polsterdesigns können nahezu frei nach den persönlichen Vorstellungen des Besitzers konfiguriert werden.

Mit diesem Veredelungsprogramm verfolgt Spofec konsequent das Ziel, den Rolls-Royce Ghost Series II – einschließlich der Black Badge Variante – mit einer sportlich-eleganten Charakteristik zu ergänzen, ohne den luxuriösen Anspruch des Modells zu beeinträchtigen.