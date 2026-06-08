Suzuki Jimny im Retro-Style: Japan-Tuning für den Kult-Offroader

Der kleine Suzuki Jimny ist in Japan ebenso Kult wie bei uns. Mit dem Unterschied, dass man ihn in Deutschland nicht mehr offiziell kaufen darf, in seinem Heimatland jedoch nach wie vor. Mit Hingabe widmen sich deshalb japanische Bodystyle-Tuner dem Winzling, Beyond.Japan ist einer dieser Karosserietuning-Anbieter. Die Firma mit Sitz in Koshigaya nahe Tokio bietet diverse Tuningteile für den Jimny an und hat daraus insgesamt 23 "Themenautos" zusammengestellt. Eines davon ist der "Code12", mit dem die Japaner mit wenigen Anbauteilen einen besonders reduzierten Look erzeugen wollen.

Chromrohr regelt Im Wesentlichen besteht der Umbau daraus, die originalen Stoßfänger an Front und Heck zu ersetzen. Statt der Serienteile kommen beim Code12 modular aufgebaute Chrom-Bumper zum Einsatz. Die vorderen können als einfaches Rohr, in Verbindung mit einem Unterfahrschutzblech (auch in Chrom) und zusätzlich mit Nebelscheinwerfern ausgeführt werden. Außerdem ersetzt Beyond.Japan den originalen Kühlergrill durch ein Exemplar mit Längs-Streben. Am Heck wird die originale Stoßstange durch ein einzelnes Rohr ersetzt, das sich unter dem Reserverad nach unten einzieht. Daran befestigt sind rechteckige Rückleuchten im Retro-Style.

Kombiniert wird das Ganze mit einer moderaten Fahrwerks-Höherlegung und betont schmalen Offroad-Reifen, die auf geschlossene schwarze Felgen im Retro-Style montiert sind. Durch den Verzicht auf jegliches Dekor oder Kontrastfarben wirkt der Code12 besonders clean, was den Retro-Look noch verstärkt.

Mit optischen Limits Nicht ganz so genau hinsehen sollte man jedoch beim "Hintergrund". Durch den Entfall der großen Original-Stoßfänger bietet der umgebaute Jimny freien Blick auf die dahinterliegenden Blech-Partien, samt offenliegenden Befestigungslaschen, Unterbodenschutz und Karosseriedichtmatte. Auch die jetzt offen unten herausragenden Abschleppösen rufen ganz laut nach einem Trennschleifer.

beyond-jpn.com Es geht auch böse: Der Code15 mit fies blickendem "Soldier"-Grill.

Beyond.Japan kann aber auch anders. Beispielsweise mit dem Code15, der neben der Army-Style-Optik mit einem besonders bösen Blick ausgestattet ist. Neben der fahrzeugfarbenen Frontverkleidung, die den kleinen Jimny ganz grimmig dreinblicken lässt, wird der Originalstoßfänger hier durch eine schwarze Stahlstoßstange ersetzt, die offenen Karosserieteile "untenrum" sind optisch ansprechender mit Beschichtung versehen.

Der Tuner verkauft dabei nicht vorrangig Komplettfahrzeuge, sondern bietet die Komponenten einzeln zur Kombination nach Wunsch an. So gibt es den "Böser Blick"-Kühlergrill unlackiert für 88.000 Yen (rund 470 Euro) oder die Chrom-Stoßstange des Code12 ab 72.600 Yen, das sind ungerechnet ca. 390 Euro. Auf der Homepage des Tuners können die 23 verschiedenen Themen-Jimnys mit vielen Bildern durchgeklickt werden.