Polizei jetzt mit Dauer-Blaulicht: So können Sie Streifenwagen nicht übersehen

Um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, setzt die Polizei in Hamburg künftig auf mehr Sichtbarkeit. Erreicht werden soll die durch das neue Polizeiliche Präsenzlicht (PPL).

Das PPL ist ein dauerhaft eingeschaltetes, nicht blinkendes blaues LED-Licht, das in den Blaulichtbalken der Funkstreifenwagen integriert ist. Damit es nicht mit dem klassischen blinkenden Blaulicht verwechselt werden kann, strahlt es nicht nur dauerhaft, sondern auch mit 30 Prozent weniger Leuchtkraft. So soll es für eine erhöhte Erkennbarkeit der Polizei sorgen, allerdings ohne die unmittelbare Handlungsaufforderung für Verkehrsteilnehmende auszulösen.

Ausland als Vorbild Ziel ist es, die Wahrnehmbarkeit und Visibilität der Streifenwagen in Hamburg nachhaltig zu erhöhen und so die subjektive Sicherheit der Menschen in der Stadt gezielt zu stärken. Die Polizei Hamburg rüstet alle Einsatzwagen ab dem 19. Mai 2026 sukzessive um und folgt damit unter anderem dem Beispiel von Frankreich, Spanien und den Vereinigten Staaten, die die "Police Cruise Lights" bereits in ihren polizeilichen Alltag integriert haben.

Am klassischen Blaulicht in Kombination mit dem Martinshorn während eines Einsatzes ändert sich hingegen nichts. Dies bedeutet weiterhin, dass Bürger dem Streifenwagen "die Bahn frei" machen müssen. Damit es nicht zu Fehlinterpretationen kommt, will die Hamburger Polizei die Bevölkerung über das neue Dauer-Blaulicht informieren.

"Mit der Einführung des Polizeilichen Präsenzlichts setzen wir ein starkes Zeichen für eine moderne und bürgernahe Polizei. Es ist ein weiterer und damit wichtiger Baustein zur Erhöhung der Sichtbarkeit unserer Einsatzkräfte im gesamten Stadtgebiet. Hamburg übernimmt damit eine Vorreiterrolle in Deutschland und setzt neue Maßstäbe mit innovativen Maßnahmen für wahrnehmbare Polizeiarbeit zur Stärkung des Sicherheitsempfindens der Menschen in dieser Stadt" erklärt Hamburgs Polizei-Präsident Mirko Streiber.