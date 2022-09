Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Oettinger-Aerodynamik-Paket für den VW Golf 8 R: Spoiler an allen Ecken

Traditions-Tuner Oettinger stellt sein neues Aerodynamik-Paket für den VW Golf 8 R vor. Zudem scheinen sich technische Änderungen in der Pipeline zu befinden.

Der aktuelle VW Golf und die Oettinger Sportsystems GmbH – die Kombination passt einfach. Nachdem die Truppe aus dem Taunus bereits das Standardmodell und die GTI-Versionen für Europa und die USA mit Aerodynamik-Paketen bedient hat, folgt nun die Adaption an den stärksten aller Gölfe: Vom ersten Quartal 2023 an wird auch der R samt dessen noch schärferer Performance-Variante mit Anbauteilen für alle Karosseriebereiche bedient.

Die Frontschürze bestückt Oettinger mit einer neuen Spoilerlippe. Seitlich fallen nach oben gezogenen Downforce-Flaps und die Schwellerleisten auf. Der Heckschürze verpasst der Traditions-Tuner einen Diffusor-Einsatz, sofern der Golf R nicht über eine Anbindung für eine Anhängerkupplung verfügt. Einen Dachspoiler gibt's für den Standard-R obendrein. Da dessen Performance-Version bereits von Haus aus einen größeren Flügel mitbringt, belässt es Oettinger hier bei einem Zusatz-Wing.

Grundiert oder lackiert

Wandern die Aerodynamik-Komponenten lediglich als grundierte RIM-Kunststoffteile an die Golf-R-Karosserie, kosten sie im Set 2.785 Euro. Wer 1.090 Euro drauflegt, kann die Teile auch in glänzendem Schwarz ordern.

Übrigens: Oettinger weist zwar darauf hin, dass es sich bei den Fotofahrzeugen um tiefergelegte VW Golf 8 R handelt, die jeweils auf besonders leichten Schmiederädern (acht Kilogramm pro Exemplar) stehen. Im Video erkennen wir zudem Bremssättel mit Oettinger-Schriftzug. Details dazu bleiben die Hessen bisher allerdings schuldig.

Fazit

Oettinger nähert sich sachte an den aktuellen VW Golf 8 R an und legt ein Aerodynamik-Paket für den dynamischen Kompakten auf. Technisch ändert sich vorerst nichts, aber zumindest eine Tieferlegung, eine andere Bremsanlage und neues Räderwerk scheinen sich in der Pipeline zu befinden.