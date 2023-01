Prior Design VW ID.Buzz Karosserietuning Jetzt geht es dem Buzz ans Blech

Prior Design nimmt sich den neuen VW ID.Buzz vor und zeigt erste Entwürfe. Das Projekt nimmt Fahrt auf, ein Widebody-Kit ist in der Pipeline.

Kaum auf dem Markt, schon unter dem Messer, zumindest virtuell. Der ID.Buzz beschäftigt nicht nur die Bulli-Fans des Herstellers, auch die einschlägigen Tuner bereiten sich auf Überstunden mit dem elektrischen Kult-Kasten vor. Darunter unter anderem Prior-Design, bekannt für die Abteilung "Extrabreit". In einem ersten Video zeigen die Tuner aus Kamp-Lintfort einen Ausblick, was da kommen wird. Und das ist erst der Anfang.

Bekommt der Buzz eine BMW-Niere?

Dringenden Handlungsbedarf sieht man bei Prior bereits an der Front, deren Grill-Design im ersten Promo-Video auf Youtube eine wenig schmeichelhafte Bewertung abbekommt. Die Prior-Lösung: Ein dunkel abgesetzter und von seitlichen Einfassungen umrahmter Riesengrill mit passend appliziertem unteren Spoiler als Abschluss. Ob, wie von Prior-Chef Andreas Belzek im Video thematisiert, eine obere Niere im BMW-Stil das große VW-Logo ersetzt, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Keinen Beifall finden in Kamp-Lintfort auch die Serienfelgen des ID.Buzz, das ist in dieser Branche allerdings nicht verwunderlich. Die Antwort darauf sind weiß lackierte, fast vollflächige Riesenräder, die in Richtung 24 Zoll tendieren dürften und mit einem Hauch von überbreitem Gummi bezogen sind. Dazu passend wird auch der Seitenschweller frisiert, der hinten kleine Finnen angefügt bekommt und nach unten gezogen wird.

Das Heck ist schließlich noch stark in der Diskussion bei Prior, wie das Video zeigt. Gesetzt ist in jedem Fall ein Dachkantenspoiler, der die serienmäßige Umrandung der Heckscheibe überschirmt. Nach unten hin soll eine angefügte Schürze im Diffusor-Stil das Ganze abrunden und die Bodenfreiheit minimieren, an der Ausführung wird aber noch gefeilt.

Wie das Ganze weitergeht, werden wir in einigen Wochen erfahren, denn noch existieren die Tuningteile nur auf dem Computer. Das wird sich allerdings ganz sicher ändern, auch in Sachen Breitbau ist garantiert noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Umfrage 6507 Mal abgestimmt Lohnt sich Tuning bei Elektroautos? Ja, Tuner können auch bei E-Autos noch viel verbessern. Nein, bei E-Autos lässt sich viel zu wenig rausholen. mehr lesen

Fazit

Tief und breit ist das Markenzeichen bei Prior Design. Doch auch dort geht man mit der Zeit und nimmt sich neue Elektroautos vor. Ganz frisch auf der Liste ist nun der VW ID.Buzz, für den die Tuner ein mehrteiliges Karosseriekit entwickeln. Noch existiert das Projekt aber nur auf dem Computer.