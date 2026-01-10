Rezvani Tank 2026: Neuauflage des Apokalypse-Jeep

2017 rückte der US-Autobauer Rezvani Motors den Tank erstmals ins Rampenlicht. Auf Basis eines Jeep Wrangler -Fahrgestells entstand ein martialisch gestalteter Geländewagen, der mehr Panzer als SUV sein wollte. Über die Jahre wurde der Tank immer wieder verfeinert, für 2026 steht eine, zumindest optische, Radikalkur an. Rezvani verpasst dem Tank eine noch kantigere und spektakulärere Karosserie.

Neues, kantiges Karosseriekleid Die Radhäuser ufern bei der Neugestaltung noch weiter aus, zeigen mehr Kante. Die Seitenfensterflächen schrumpfen weiter und verstärken so den Schießscharten-Eindruck. Front und Heck erhalten einen neuen Zuschnitt mit X-Motiv. Insgesamt wirkt der Rezvani Tank so noch martialischer.

Sollte die Optik allein potenzielle Angreifer noch nicht in die Flucht schlagen, so stehen wie bisher verschiedene Panzerpakete bereit, die den Tank beschuss- und explosionssicher machen. Die Basiskonfiguration setzt neben Panzerglas auf hochfesten Stahl, die High-End-Auslegung kommt mit extrem leichten und trotzdem hochfesten Verbundwerkstoffen. Ramm-Stoßstangen sorgen für freie Fahrt.

Für Offroadtauglichkeit sorgen verstärkte Federelemente in Kombination mit einer Höherlegung um rund zehn Zentimeter. Das schafft Platz für gewaltige 37-Zoll-Reifen. Optional werden sogar 40-Zöller verbaut. Mit an Bord sind zudem verstärkte Dynatec-Achsen sowie eine ebenfalls größer dimensionierte Bremsanlage.

Agenten-Features Einen Hauch James Bond bringt das Sicherheitspaket in den Tank. Wer hier das Optionskreuz setzt, erhält Gasmasken, ein Nachtsichtgerät, Notlaufreifen, einen Nebelwerfer, einen Pfefferspray-Zerstäuber, Stroboskoplichter, Blendscheinwerfer, eine Signalanlage, einen eingebauten Tresor, ein Schutzsystem gegen EMP-Angriffe oder auch elektrisch aufladbare Türgriffe. Soll verhandelt werden, so kommt eine Sprechanlage ins Spiel.

Trotz Agenten-Ausstattung lässt sich der Innenraum auch mit Leder, Infotainmentsystemen und weiteren Komfortfeatures luxuriös aufbrezeln.

In der Basisversion befeuert den Rezvani Tank der aus dem Jeep Wrangler bekannte 3,6-Liter-V6 mit 285 PS und 353 Nm Drehmoment. Eine Achtgangautomatik leitet das Antriebsmoment an den zuschaltbaren Allradantrieb weiter. Mehr Power liefert ein 6,4-Liter-Hemi-V8. Hier stehen dann 500 PS bereit. Den ultimativen Kick liefert ein 6,2-Liter-Kompressor-V8, wie er auch im Dodge Demon verbaut wird. Mit etwas Tuning verspricht Rezvani für diese Variante satte 1.000 PS.

Optionen und Preise Die Preise für den Rezvani Tank starten ab 175.000 Dollar. Für den 6,4-Liter-V8 berechnet Rezvani 45.000 Dollar Aufpreis, die Option Kompressor-V8 setzt 85.000 Dollar auf Kassenzettel. Die Panzerpakete kosten 85.000 oder 145.000 Dollar, das Sicherheitspaket weitere 42.000 Dollar.