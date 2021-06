2022 Toyota GR Supra A91-CF Edition Karbon-Kamerad für die USA

Dem Mantra "Stillstand bedeutet Rückschritt" misst die Autobranche eine besonders große Bedeutung bei. Deshalb erhält so manches Modell im Jahres-Rhyth­mus Verbesserungen, um es "up to date" zu halten. Beispiel Toyota GR Supra: Der Sportwagen war in den USA gerade einmal rund ein Jahr auf dem Markt, da hat die dortige Vertretung der Japaner veranlasst, dass die konzerneigene Renn- und Sportwagenschmiede Gazoo Racing an der Leistungsschraube dreht.

Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. Das Karbon-Paket soll nicht nur ästhetische, sondern auch aerodynamische Fortschritte bringen.

Und zack: Während der Dreiliter-Reihensechszylinder-Turbobenziner in Europa seit Markteintritt unverändert 340 PS leistet, kommt er auf der anderen Seite des Atlantiks seitdem auf 387 PS. Immerhin herrscht beim maximalen Drehmoment (500 Newtonmeter) Gleichstand, wobei dieses in den USA bis zu dieser Modellpflege um fünf Newtonmeter niedriger lag. Gleichzeitig gab es für 2021er Supras ein steiferes Chassis sowie neue Kennlinien für die Lenkung, das adaptive Fahrwerk, das aktive Differenzial und die elektronischen Regelsysteme.

A91-CF Edition auf 600 Autos limitiert

Für das Modelljahr 2022 modelliert Toyota USA nun die Optik des GR Supra neu. Allerdings nicht für die gesamte Baureihe: Ausschließlich in den Vereinigten Staaten kommt im Herbst 2021 die auf nur 600 Exemplare limitierte A91-CF Edition – die bisher exklusivste Sonderserie für den US-Markt. Die zentralen Buchstaben in der verklausulierten Modellbezeichnung sind das C und das F: Das steht für "Carbon Fiber" – der GR Supra darf sich also über reichlich Kohlefaser freuen, das laut Toyota nicht nur optische, sondern auch aerodynamische Zwecke erfüllt.

Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. Das markante Entenbürzel-Heck des GR Supra erhält eine Karbon-Spoilerlippe.

Unter der Frontschürze hängt bei den Sondermodellen ein neuer Splitter, der an den Seiten ein interessantes Aussehen präsentiert: Er knickt unten ab und zieht sich ansonsten in Form einer Haifischflosse entlang der vorderen Radläufe nach oben. An den Flanken reproduzieren die Seitenschweller diesen Look, während die Heckschürze seitlich mit ähnlichen Luftleit-Elementen aufgerüstet wird. Das Highlight des Karbon-Sets ist aber die Spoilerlippe für die Heckklappe; mit ihr ragt der markante Supra-Entenbürzel noch weiter in die Höh'.

Exklusive Farbe, exklusive Felgen

Als weitere ästhetische Eigenheiten präsentiert der Toyota GR Supra A91-CF Edition, der aktuell noch kein Preisschild trägt, mattschwarze 19-Zoll-Räder und eine Sonderlackierung in mattem Grau. Als Farbalternativen stehen die Töne Absolute Zero White und Nitro Yellow zur Disposition. Keine Wahlmöglichkeit lässt Toyota dagegen beim weiträumig mit Leder und Alcantara ausstaffierten Interieur: Die einzig mögliche Farbkombination heißt hier Rot-Schwarz, wobei Stickereien an den elektrisch verstellbaren Sitzen, Karbon-Leisten, Sportpedale und ein mit Tierhaut ummanteltes Sportlenkrad eigene Akzente setzen.

Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. Die Sonderserie erhält 19-Zoll-Räder mit exklusiver mattschwarzer Lackierung.

Von weiteren Neuerungen des Modelljahres 2022 profitieren auch die regulären GR Supras. Alle Sechszylinder-Versionen erhalten fortan beheizte Sitze serienmäßig, und zum Umfang der Premium-Ausstattung gehört künftig ein rotes Interieur. Wer beim Audiosystem die große Lösung wählt, kann sein Smartphone über Apple Carplay ins bordeigene Infotainment einbinden. Optional bietet Toyota künftig für alle Supra-Varianten ein besser bestücktes Fahrassistenz-Paket an.

Kostenlose NASA-Mitgliedschaft für ein Jahr

Obendrein werden Supra-Käufer für ein Jahr kostenfrei NASA-Mitglied. Allerdings nicht bei der US-Raumfahrtbehörde, sondern im Sportfahrer-Klub National Auto Sport Association. Bestandteil der Mitgliedschaft ist unter anderem ein eintägiges Fahrertraining auf der Rennstrecke.

Fazit

Zwar ist die A91-CF Edition des Toyota GR Supra allein für die USA bestimmt. Neidisch muss man hierzulande aber nicht werden, denn über viele der daran präsentierten Karbon-Teile verfügt auch die in Deutschland erhältliche Jarama Racetrack Edition. Diese ist sogar noch exklusiver: In ganz Europa werden maximal 90 Exemplare verkauft.