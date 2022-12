Väth Mercedes CLA 45 S AMG Shooting Brake Kratzt an der 500-PS-Marke

Der Zweiliter-Turbo-Vierzylinder von AMG, den Mercedes in seinen Kompaktmodellen und jüngst auch im neuen C63 verbaut, gehört zu den Serienmotoren mit der absolut höchsten Literleistung. Das hindert Tuner Väth aber nicht daran, aus dem Triebwerk noch mehr Leistung herauszukitzeln.

Optimiert auf 490 PS und 620 Nm

Mercedes-Spezialist Väth aus Hösbach flanscht an den Reihenvierer eine neue, strömungsoptimierte Krümmeranlage an, modifiziert die Motorsteuerungssoftware und generiert so zusätzliche 69 PS. Das maximale Drehmoment legt um 120 Nm zu. Mit dann 490 PS und 620 Nm spurtet der Allradkombi in 3,7 statt serienmäßig in 4,0 Sekunden von Null auf 100 km/h.

Damit die Leistung beherrschbar bleibt, rüstet Väth auch die Bremsanlage auf. 390er-Scheiben ersetzen die serienmäßigen 350er Discs an der Vorderachse. Ergänzend kommen Sechs-Kolben-Zangen und Stahlflexleitungen zum Einsatz. Für die noch zackigere Kurvenfahrt bestückt Väth den CLA mit 20 Millimeter kürzeren Fahrwerksfedern. Unterstützung kommt von 265/30er-Reifen auf 20-Zoll-Felgen, die die serienmäßigen 19-Zöller ersetzen.

