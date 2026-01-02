Alpina-BMW künftig ohne Logo am Heck: So sieht der neue Schriftzug aus

Mit der neuen Bezeichnung führt BMW auch einen neuen Schriftzug ein. Diesen platziert der Hersteller statt des bisherigen Logos mittig am Heck der künftigen Fahrzeuge. Die Buchstaben sind asymmetrisch gestaltet und orientieren sich am Alpina-Logo der 1970er Jahre.

Überarbeitetes Logo registriert

Zusätzlich zur neuen Wortmarke hat BMW bereits im Juli 2025 ein überarbeitetes Alpina-Logo beim Deutschen Patent- und Markenamt schützen lassen. Das neue Emblem verzichtet auf die bisherige Wappenform und setzt stattdessen auf einen kreisförmigen Aufbau mit vertikal geteilter Innenfläche. Die bekannten Alpina-Symbole bleiben erhalten, sind jedoch grafisch vereinfacht dargestellt.

In der eingereichten Fassung ist das Logo schwarz-weiß gehalten und kommt ohne die bisherigen blauen und roten Farbtöne aus. Auch typografisch unterscheidet es sich von der aktuellen BMW-Hausschrift. Ob und in welcher Form das neue Emblem an den Fahrzeugen eingesetzt wird, bleibt offen.

BMW Group Neuer Schriftzug von BMW ALPINA

Positionierung bleibt bestehen

An der inhaltlichen Ausrichtung von BMW Alpina soll sich laut Hersteller nichts ändern. Die Marke steht weiterhin für leistungsstarke BMW-Modelle mit Langstreckenkomfort. Basis bleiben BMW-Serienfahrzeuge, die bei Materialanmutung, Verarbeitung und Individualisierung aufgewertet werden. Konkrete Angaben zu neuen Modellen oder zum Zeitplan nennt BMW bislang nicht.