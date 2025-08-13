Bloch erklärt: Allwetterreifen im Sommer-Test

Was sind Alwetterreifen eigentlich? Allwetter- oder Ganzjahresreifen sind dafür konzipiert, bei sommerlichen wie winterlichen Bedingungen zu funktionieren – ohne saisonalen Reifenwechsel. (Ein Reifen ohne "Three Peak Mountain Snowflake"-Markierung und einzig mit M+S-Markierung ist unter winterlichen Bedingungen nicht mehr zugelassen.) Das spart Zeit und Geld, erfordert aber Kompromisse bei der Performance. Neue Generationen wie der MICHELIN CrossClimate 3 zeigen, dass Allwetterreifen heute deutlich näher an die Leistungsfähigkeit reiner Sommer- oder Winterreifen heranreichen – besonders durch Fortschritte bei Gummimischungen und Karkassentechnik.

Vorteile von Allwetterreifen: Kein saisonaler Reifenwechsel notwendig

Gute Alltagstauglichkeit für Stadt- und Landfahrer

Hoher Komfort bei moderater Fahrweise

Wintertauglich durch M+S- und Schneeflockenkennzeichnung Nachteile: Bei sportlicher Fahrweise in Extrembedingungen (z. B. Hitze oder starkem Schneefall) den Spezialisten unterlegen

In der Regel ein Kompromiss bei Nassbremsen und Kurvenstabilität Die Testkandidaten im Überblick

Modell: MICHELIN Primacy 5 Kategorie: Sommerreifen (Komfort) Charakter: Ausgewogen, leise, für Alltag und Langstrecke.

Ein Sportreifen wie der MICHELIN Pilot Sport 5 besitzt:

Steifere Flanken für hohe Kurvenstabilität

für hohe Kurvenstabilität Größere Gummiblöcke im Schulterbereich für mehr Grip

im Schulterbereich für mehr Grip Weichere Gummimischungen (z. B. mit hohem Silica-Anteil)

(z. B. mit hohem Silica-Anteil) Verstärkte Karkassenstruktur , teils mit Aramid-Nylon-Fasern – bekannt aus kugelsicheren Westen

, teils mit Aramid-Nylon-Fasern – bekannt aus kugelsicheren Westen Geringere Negativanteile (also mehr Gummi als Rillen), um die Aufstandsfläche zu maximieren Allwetterreifen hingegen benötigen:

Lamellenstruktur für Schneegriff

für Schneegriff V-Profil oder laufrichtungsgebundene Rillen zur Wasserverdrängung

zur Wasserverdrängung Komplexe Gummimischungen , die bei +30 °C nicht schmelzen und bei -10 °C nicht verhärten

, die bei +30 °C nicht schmelzen und bei -10 °C nicht verhärten Höheren Negativanteil für Wasserdurchlass Die Herausforderung: Allwetterreifen müssen in Hitze wie Kälte, bei Trockenheit, Nässe und Schnee funktionieren – ein echter Spagat.

Die Testdisziplinen

Trockener Handling-Kurs

Auf dem superschnellen Parcours zeigt sich schnell:

Der Pilot Sport 5 bleibt Referenz bei Präzision und Geschwindigkeit

bleibt Referenz bei Präzision und Geschwindigkeit Überraschend: Der CrossClimate 3 Sport kann fast mithalten

kann fast mithalten Der normale CrossClimate 3 zeigt sich komfortabel, aber deutlich weniger agil Trockenbremsen

Alle getesteten Reifen liefern sehr gute Ergebnisse

Zwischen dem Sommer-Spezialisten und dem sportlichen Allwetterreifen liegen nur rund 2 Meter Bremsweg Nasshandling

Große Unterschiede: Der CrossClimate 3 Sport fällt hier deutlicher zurück, bleibt aber kontrollierbar

Der Primacy begeistert mit stabiler Dynamik

Der Pilot Sport 5 bleibt dominierend

Der Standard-CrossClimate zeigt sich eher gemütlich, aber sicher Nassbremsen (Label-Vergleich)

Reifenlabels geben eine grobe Orientierung (A–E), stimmen im Großen und Ganzen mit den Testergebnissen überein Welcher Reifen passt zu welchem Fahrer? Wenn dir wichtig ist …

Maximale Sportlichkeit & Kontrolle ➤ Pilot Sport 5

➤ Komfort, Alltag & gelegentliche Dynamik ➤ Primacy 5

➤ Ganzjahresoption mit sportlichem Charakter ➤ CrossClimate 3 Sport

➤ Ganzjahresoption mit maximalem Komfort & Schneegrip ➤ CrossClimate 3 Persönliche Einschätzung des Testers

"Früher waren Allwetterreifen weich, laut und unfahrbar – heute sind sie präzise, dynamisch und sicher. Der CrossClimate Sport hat mich auf der Rennstrecke wirklich überrascht."

Fazit zu Reifenlabels