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Blow-ups auf Brennerautobahn A13: Tagelange Spur-Sperrung auf Europa-Brücke

Blow-ups auf Brennerautobahn A13
Spur-Sperrung auf Europa-Brücke

Die Hitzewelle hat auf der Brennerautobahn (A13) zu einem Fahrbahnschaden auf der Europabrücke geführt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.08.2026
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Europabrücke Brenner
Foto: LianeM via Getty Images

In Fahrtrichtung Innsbruck musste deshalb aus Sicherheitsgründen eine Fahrspur gesperrt werden. Die Einschränkung dürfte nach Angaben der österreichischen Autobahngesellschaft Asfinag bis voraussichtlich Donnerstag (13.8.2026) bestehen.

Gerade zum Beginn eines weiteren starken Reisewochenendes könnte die Sperrung für zusätzliche Verzögerungen sorgen. Die Brennerautobahn zählt in den Sommerferien zu den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen zwischen Deutschland und Italien. Bereits ohne Baustellen kommt es regelmäßig zu Staus und stockendem Verkehr.

Zwei Fahrstreifen bleiben befahrbar

Betroffen ist der erste Fahrstreifen auf der rund 190 Meter hohen Europabrücke südlich von Innsbruck. Der Verkehr wird derzeit über die beiden verbleibenden Fahrstreifen geführt. Nach Angaben der Asfinag wurde die Sperrung vorsorglich eingerichtet, nachdem sich durch die hohen Temperaturen Schäden an der Fahrbahn gebildet hatten.

Die Autobahngesellschaft erklärte, solche hitzebedingten Fahrbahnschäden seien bei derartigen Temperaturen weder vorhersehbar noch vermeidbar. Um Schäden möglichst früh zu erkennen, seien die Kontrollfahrten auf dem gesamten Streckennetz verstärkt worden.

Reparatur beginnt in der Nacht zum Dienstag

Die eigentlichen Sanierungsarbeiten sind für die Nacht von Montag (10.8.) auf Dienstag (11.8.2026) vorgesehen. Für die tiefere Reparatur müssen laut Asfinag Spezialfirmen sowie geeignete Materialien bereitstehen. Zudem sei die Durchführung von den Wetterbedingungen abhängig.

Nach Abschluss der Arbeiten müsse das Material ausreichend aushärten, bevor die Fahrspur wieder freigegeben werden könne. Deshalb soll die Sperrung voraussichtlich bis Donnerstag bestehen bleiben.

Warum Hitze Straßen beschädigen kann

Bei lang anhaltenden hohen Temperaturen kann sich Asphalt stark aufheizen und ausdehnen. Gleichzeitig verliert das Bindemittel im Belag an Festigkeit. Unter der hohen Belastung durch den Verkehr können sich dadurch Verformungen, Aufwölbungen oder Risse bilden.

Solche Schäden müssen aus Sicherheitsgründen häufig kurzfristig abgesichert und anschließend repariert werden.

Fazit