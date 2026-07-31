Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): Bayern & BaWü sorgen für Stauchaos

Die Autoclubs ÖAMTC und ARBÖ rechnen zum Wochenende vom 31.7. bis 2.8.2026 mit massivem Reiseverkehr auf den klassischen Urlaubsrouten Richtung Adria. Besonders betroffen bleiben die Brenner-, Tauern- und Inntalautobahn. Vor Mautstellen, Tunnelportalen, Baustellen und Grenzübergängen müssen Autofahrer vor allem am Freitagnachmittag sowie am Samstag mit langen Verzögerungen rechnen.

A10, A12 und A13 bleiben die größten Stauschwerpunkte Die größte Staugefahr besteht erneut am Samstag. Bereits am Freitagnachmittag dürfte sich der Reiseverkehr deutlich verdichten. Auch am Sonntag ist auf einzelnen Strecken noch mit Rückstaus zu rechnen.

Diese Strecken gelten als besonders staugefährdet:

A1 West Autobahn vor dem Grenzübergang Walserberg

A2 Süd Autobahn zwischen Steinberg und Bad St. Leonhard

A4 Ost Autobahn vor Nickelsdorf

A8 Innkreis Autobahn vor Suben

A9 Pyhrn Autobahn vor Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie Spielfeld

A10 Tauern Autobahn vor den Tunnelbereichen sowie in den Baustellen Flachauwinkel bis Golling und im Raum Spittal an der Drau

A11 Karawanken Autobahn vor dem Karawankentunnel

A12 Inntal Autobahn zwischen Kufstein und Innsbruck

A13 Brenner Autobahn zwischen Innsbruck und Schönberg sowie an der Baustelle Luegbrücke

A14 Rheintal Autobahn zwischen Dornbirn und Hohenems

S16 Arlberg Schnellstraße vor den Tunnelbereichen

B169 Zillertalstraße

B177 Seefelder Straße

B178 Loferer Straße

B179 Fernpassstraße

B181 Achenseestraße

B189 Mieminger Straße

L190 Vorarlberger Straße im Raum Feldkirch Besonders problematisch ist am Samstag (1.8.) die angekündigte Sperre der Fernpassstraße (B179). Zwischen 9:45 Uhr und 12:00 Uhr wird die Straße im Bereich Reutte und Nassereith wegen angemeldeter Demonstrationen vollständig für den Verkehr gesperrt. Gleichzeitig ist auch die Hahntennjochstraße (L246) nicht befahrbar.

A10 mit zusätzlichen Abfahrtssperren Auf der Tauern-Autobahn gelten weiterhin umfangreiche Maßnahmen gegen den Ausweichverkehr. Bis zum 13.9. bleiben an besonders starken Reisetagen zahlreiche Anschlussstellen zwischen Puch-Urstein und Zederhaus für den Transitverkehr gesperrt.

Neu ist, dass Anfang August einzelne Sperren auch den lokalen Verkehr betreffen. Nach Angaben des ÖAMTC werden unter anderem die Anschlussstellen Kuchl und Golling in Fahrtrichtung Süden zeitweise auch für Einheimische gesperrt.

Villacher Kirchtag sorgt für zusätzlichen Verkehr Bis 2.8.2026 zieht der Villacher Kirchtag zahlreiche Besucher nach Kärnten. Rund um die Innenstadt sind Straßensperren eingerichtet. Besonders am Samstag führt der Trachtenumzug zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

In Wien sorgen außerdem das Musikfestival Isle of Summer auf der Donauinsel am Samstag sowie das Bundesligaspiel zwischen Rapid Wien und Altach am Sonntag für zusätzlichen Verkehr auf der A22, A23 und den Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsbereich.