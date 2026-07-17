Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): NRW & NL machen Österreich dicht

Gleichzeitig rollt aus Westösterreich bereits die zweite Urlaubswelle Richtung Süden, während auf einigen Strecken auch der Rückreiseverkehr nach Deutschland zunimmt. Die Autoclubs ÖAMTC und ARBÖ rechnen deshalb erneut mit langen Staus auf den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen.

Zusätzlich zum Ferienverkehr erschweren zahlreiche Baustellen, Tunnelengpässe und regionale Veranstaltungen die Reise. Besonders betroffen sind erneut die Brenner-, Tauern- und Inntalautobahn sowie die Fernpassstraße. Vor Mautstellen, Baustellen, Tunnelportalen und Grenzübergängen müssen Autofahrer vor allem am Freitagnachmittag, am Samstag sowie teilweise auch am Sonntag mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

A10, A12 und A13 bleiben die größten Stauschwerpunkte Nach Einschätzung der österreichischen Automobilclubs konzentriert sich der Reiseverkehr erneut auf die wichtigsten Alpenachsen. Vor allem auf den Strecken Richtung Italien, Slowenien und Kroatien dürfte sich der Verkehr zeitweise kilometerweit zurückstauen. Insbesondere über die Brenner-Route nach Italien stehen 15 heftige Stautage an.

Zu den besonders belasteten Straßen gehören:

Tauern Autobahn (A10): abschnittsweise im gesamten Verlauf, besonders vor den Tunnelbereichen, der Mautstelle St. Michael sowie im Bereich des Knotens Spittal-Millstättersee

abschnittsweise im gesamten Verlauf, besonders vor den Tunnelbereichen, der Mautstelle St. Michael sowie im Bereich des Knotens Spittal-Millstättersee Inntal Autobahn (A12): zwischen Kufstein und Innsbruck sowie vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden

zwischen Kufstein und Innsbruck sowie vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden Brenner Autobahn (A13): vor der Mautstelle Schönberg und im Baustellenbereich an der Luegbrücke

vor der Mautstelle Schönberg und im Baustellenbereich an der Luegbrücke Pyhrn Autobahn (A9): vor der Tunnelkette Klaus, den Bosruck- und Gleinalmtunneln sowie im Baustellenbereich zwischen Mautern und Traboch

vor der Tunnelkette Klaus, den Bosruck- und Gleinalmtunneln sowie im Baustellenbereich zwischen Mautern und Traboch Karawanken Autobahn (A11): vor dem Karawankentunnel

vor dem Karawankentunnel West Autobahn (A1): zwischen Walserberg und Thalgau sowie im Großraum Linz

zwischen Walserberg und Thalgau sowie im Großraum Linz Fernpassstraße (B179): im gesamten Verlauf zwischen Reutte und Nassereith

im gesamten Verlauf zwischen Reutte und Nassereith Rheintal Autobahn (A14): zwischen Dornbirn und Hohenems

zwischen Dornbirn und Hohenems Zillertal Straße (B169): vor dem Brettfalltunnel

vor dem Brettfalltunnel Arlberg Schnellstraße (S16): vor den Tunnelbereichen

Auch auf zahlreichen Bundesstraßen rund um Seen und beliebte Wandergebiete erwarten die Verkehrsclubs bei gutem Wetter erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Fernpass bleibt einer der größten Engpässe Die Fernpassstraße (B179) zählt weiterhin zu den am stärksten belasteten Straßen Österreichs. Besonders zwischen Reutte, Lermoos und Nassereith rechnen die Verkehrsexperten über das gesamte Wochenende mit stockendem Verkehr.

Vor dem Grenztunnel Füssen sowie im Bereich des Lermooser Tunnels sind erneut längere Wartezeiten möglich. Bereits auf deutscher Seite kann sich der Verkehr zeitweise bis auf die A7 zurückstauen. Anders als Ende Juni ist für dieses Wochenende zwar keine Demonstration mit Vollsperrung geplant, die hohe Zahl an Urlaubern dürfte dennoch zu erheblichen Verzögerungen führen.

Als Ausweichroute kommen grundsätzlich die Inntalautobahn (A12), die Brennerautobahn (A13) oder die Rheintalautobahn (A14) infrage. Allerdings rechnen ÖAMTC und ARBÖ auch dort mit deutlich höherem Verkehrsaufkommen als an gewöhnlichen Wochenenden.

Tirol und Salzburg halten an den Fahrverboten fest Unverändert gelten auch an diesem Wochenende die bekannten Fahrverbote für den Ausweichverkehr in Tirol. Betroffen sind die Bezirke Innsbruck, Innsbruck-Land, Imst, Kufstein und Reutte.

Die Regelungen gelten bis einschließlich 1.11.2026 jeweils an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen sowie an bestimmten Fenstertagen zwischen 7:00 Uhr und 19:00 Uhr. Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr bleibt von den Beschränkungen grundsätzlich ausgenommen.

Auch entlang der Tauern Autobahn (A10) bestehen im Bundesland Salzburg weiterhin Abfahrtssperren für den Transitverkehr. Sie gelten vom 11.7. bis 13.9.2026 zwischen Puch-Urstein und Zederhaus. Damit soll verhindert werden, dass Navigationssysteme den Fernverkehr durch kleinere Gemeinden leiten.

Jetzt nimmt auch der Rückreiseverkehr wieder zu Neben der anhaltenden Reisewelle Richtung Süden ist auch mit zunehmendem Verkehr in Richtung Deutschland zu rechnen.

Bereits am vergangenen Wochenende waren erste Rückreisewellen spürbar. Für das kommende Wochenende erwarten die Experten vor allem ab Samstagnachmittag und während des Sonntags längere Wartezeiten an den Grenzübergängen sowie auf der Fernpassstraße und der Tauern-Autobahn. Dadurch kann es auf einzelnen Strecken gleichzeitig zu dichtem Verkehr in beide Fahrtrichtungen kommen.

Rallye Weiz und Baustellen sorgen regional für zusätzliche Behinderungen Neben dem Ferienverkehr finden am Freitag und Samstag rund um Weiz mehrere Wertungsprüfungen der Rallye Weiz statt. Im Umfeld der Sonderprüfungen kommt es zu zeitweisen Straßensperrungen. Auch auf der B72 rechnen die Verkehrsclubs wegen zahlreicher Zuschauer mit Verzögerungen.

Zusätzliche Behinderungen entstehen durch eine Vollsperrung der B25 bei Ybbs. Die Straße ist wegen Bauarbeiten von 17.7.2026, 20:00 Uhr, bis 20.7.2026, 5:00 Uhr, gesperrt. Der Verkehr wird über die B1 sowie mehrere Landesstraßen umgeleitet. Die wichtigsten Ziele in Ybbs bleiben nach Angaben des ARBÖ dennoch erreichbar.