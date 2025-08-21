Cellforce vor dem Aus: Porsche wickelt Batterie-Tochter ab

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat der Sportwagenhersteller bei der Arbeitsagentur Reutlingen eine Massenentlassung angezeigt. Betroffen sind rund 200 der derzeit 286 Beschäftigten am Standort Kirchentellinsfurt in Baden-Württemberg. Lediglich eine kleine Forschungs- und Entwicklungseinheit mit etwa 80 Mitarbeitern soll bestehen bleiben.

Die Porsche AG wollte keine Stellungnahme zu den Plänen abgeben. Auch die Landesregierung in Baden-Württemberg äußerte sich nicht offiziell. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sei nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) jedoch von Porsche-Chef Oliver Blume informiert worden. Kretschmanns Regierung hatte Cellforce mit Millionenbeträgen gefördert. Insgesamt waren rund 60 Millionen Euro an öffentlichen Geldern zugesagt, unklar ist jedoch, wie viel davon tatsächlich ausgezahlt wurde.

Fördergelder und gescheiterte Investoren-Suche Cellforce sollte ursprünglich in Tübingen eine Pilotfertigung für Hochleistungsbatteriezellen aufbauen. Rechtliche Hürden verhinderten diesen Plan, weshalb die Aktivitäten nach Kirchentellinsfurt verlagert wurden. Dort entstand eine Anlage für Kleinserien, vorgesehen für Akkus in bis zu 1.000 Fahrzeugen pro Jahr. Eine größere Serienproduktion kam nie zustande.

Bereits im April 2025 hatte Porsche erklärt, die Tochter nicht eigenständig weiterführen zu wollen und nach Investoren zu suchen. Laut "Spiegel" und "Handelsblatt" zeigte BMW Anfang August Interesse am Standort, ebenso sollen Rüstungsunternehmen Gespräche geführt haben. Diese hätten unter anderem an einer Nutzung für Batterien von Drohnensystemen gedacht. Zu einem Einstieg kam es jedoch nicht.

Milliardenprojekt ohne Ergebnis Der Aufbau von Cellforce war von Porsche als zentrales Projekt zur Elektromobilität präsentiert worden. Vorstandschef Oliver Blume bezeichnete die Tochter einst als "Herzstück" der Elektrostrategie. Die Entwicklung verlief jedoch langsamer als erwartet. Serienreife Batteriezellen wurden bis heute nicht produziert. Stattdessen muss Porsche nun Abschreibungen auf die Anlagen in Höhe von 295 Millionen Euro verbuchen.

Parallel hat der Hersteller seine Investitionen in Verbrennungsmotoren wieder erhöht. Die Zurückhaltung beim Hochlauf der E-Mobilität spiegelt sich auch in den jüngsten Geschäftszahlen wider: Im zweiten Quartal 2025 brach der Gewinn im Autogeschäft von 1,7 Milliarden Euro im Vorjahr auf 154 Millionen Euro ein – ein Minus von 91 Prozent.

Unsichere Zukunft für Beschäftigte Für die Belegschaft in Kirchentellinsfurt droht der Verlust der Arbeitsplätze. Nach Angaben der IG Metall betrifft die Massenentlassung rund 200 Mitarbeiter. "Wir fordern, dass Porsche keine Kündigungen ausspricht, bevor ein Betriebsrat gebildet ist", sagte Kai Lamparter von der IG Metall Reutlingen laut ntv. Eine Betriebsratswahl sei erst im September vorgesehen.

Am kommenden Montag (25.8.2025) will Porsche-Entwicklungsvorstand Michael Steiner die Mitarbeiter in einer Vollversammlung über die weiteren Schritte informieren. Anders als bei der Porsche AG gibt es für die Beschäftigten von Cellforce keine Beschäftigungsgarantie.