Aktuell - Chip-Mangel in der Auto-Industrie Audi mit Kurzarbeit – China-Hafen dicht

19.8.2021 – Kurzarbeit bei Audi

In den Audi-Werken in Ingolstadt und Neckarsulm müssen 10.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. So stehen im Stammwerk in Ingolstadt alle Bänder bis zum 30.8.2021 still. Während zwei Linien wegen des Halbleiter-Mangels nicht mehr produzieren können, wird die Linie 1 auf die Produktion für den Audi Q6 E-Tron umgerüstet. 6.000 Audi-Werker müssen hier in Kurzarbeit. Im Werk in Neckarsulm sind rund 4.000 Arbeiter betroffen. Für September hat Audi ebenfalls Kurarbeit angemeldet. Bereits seit Anfang 2021 konnten rund 50.000 Fahrzeuge wegen fehlender Bauteile nicht gebaut werden.

19.8.2021 – Mercedes stellt V8-Modelle in den USA ein

Mercedes setzt den Verkauf von vielen V8-Modellen in den USA aus. Insgesamt 17 Modelle (siehe Fotoshow) sind von dem Verkaufsstopp betroffen. Als Grund werden unter anderem "Probleme in der Lieferkette" insbesondere bei den Halbleitern genannt.

18.8.2021 – Zweitgrößter Hafen in China dicht

Wegen der Corona-bedingten Schließung eines Terminals in Chinas zweitgrößtem Hafen Ningbo werden die globalen Lieferketten gestört. Über 50 Containerschiffe warten dort bereits auf die Abfertigung. Am 10.8. wurde ein Hafenarbeiter positiv auf Corona getestet, das Terminal weitgehend geschlossen. Die teilweise Wiedereröffnung ist nicht vor dem 24.8. geplant. Große Reedereien müssen nun auf andere Häfen ausweichen, was dort zu Verzögerungen führt.

17.8.2021 – Basismodelle von VW ID.3 und Golf nicht mehr bestellbar

Bei Volkswagen sind aufgrund der Halbleiterkrise die Basismodelle vom Golf sowie vom ID.3 nicht bestellbar. Wer bereits eines dieser Fahrzeuge bestellt hat, muss mit vier Monaten Wartezeit rechnen. Neubestellungen sind erst ab 2022 wieder möglich.

16.8.2021 – Daimler mit Kurzarbeit

Daimler passt nach eigenen Angaben permanent seine Produktion zum Beispiel in Rastatt, Kecskemét und Bremen den vorhandenen Liefermöglichkeiten an. In Rastatt und Bremen gibt es jedoch ebenso Kurzarbeit, wir für das Werk in Sindelfingen am 19. und 20. August. Die Kurzarbeit in Sindelfingen betrifft nach Angaben der Stuttgarter Zeitung vor allem die Produktion der E-Klasse. Die Herstellung der S-Klasse und des EQS in der Factory 56 läuft uneingeschränkt weiter.

22.7.2021 – BMW kann 40.000 Autos nicht bauen

BMW ist von der Halbleiter-Krise zwar nicht so heftig betroffen wie beispielsweise die großen amerikanischen Autohersteller Ford und GM, aber auch die Bayern kämpfen zunehmend mit den Lieferengpässen. Der Nachrichtenagentur Reuters haben BMW-Verantwortliche bestätigt, dass fast sämtliche deutschen Produktionsstandorte unter der Krise leiden. Aktuell kann BMW zirka 10.000 Autos nicht zu Ende bauen, weil die entsprechenden Prozessoren fehlen. Schon bisher konnte der bayerische Hersteller 30.000 Autos aufgrund des Chipmangels nicht produzieren. Die Produktion im wichtigen Werk Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina, wo die meisten BMW-SUV-Modelle vom Band laufen, soll hingegen bis Ende 2021 gesichert sein.

Halbleiter und Autobau

In neuen Autos können mehr als 100 Halbleiter-Elemente stecken. Fehlt auch nur ein einziges, kann das die Produktion des entsprechenden Modells stoppen.

Wie lange der Halbleitermangel anhält, lässt sich aktuell nur schwer einschätzen. Michael Hogan, Senior Vice President beim großen Halbleiter-Auftragsfertiger Globalfoundries, geht davon aus, dass von einer Bestellung eines Autoherstellers bis zur tatsächlichen Lieferung 20 bis 25 Wochen vergehen könnten. Da Globalfoundries schon bisher ein großer Lieferant für die Autoindustrie war, betont Hogan, dass man alles tue, um die Produktion für die Autoindustrie zu priorisieren.

Der wirtschaftliche Schaden

Dass die Autoindustrie wahrscheinlich noch lange mit der Halbleiter-Krise zu kämpfen hat, zeichnet sich immer stärker ab. Die Analysefirma Gartner erwartet inzwischen für bestimmte Teilbereiche eine Erholung für frühestens 2023 oder sogar 2024. Erst dann stehen, insbesondere für Speicherchips, neue Fertigungs-Kapazitäten zur Verfügung. Die Autoindustrie habe es während der Halbleiter-Krise besonders schwer, da sie zum einen mit einem tiefgreifenden technologischen Wandel beschäftigt und zum anderen von den Auswirkungen der Corona-Krise gebeutelt sei. Hinzu komme, dass die Autoindustrie spezielle Chips mit einer erhöhten Ausfallsicherheit benötigt – für solche Prozessoren ließe sich bei der Fertigung schwerer eine Ausweichmöglichkeit finden. Außerdem können die Autohersteller in Sachen Marktmacht nicht mit den jährlich hunderte Millionen Exemplare absetzenden Herstellern von Smartphones und anderen elektronischen Geräten mithalten.

Audi, Osram, Mercedes LED-Scheinwerfer sind ohne integrierte Schaltkreise nicht möglich.

Das US-amerikanische Beratungs-Unternehmen Alix Partners hat anhand von neuesten Daten nachgerechnet, was der aktuelle Halbleitermangel die Autoindustrie kostet. Demnach laufen 2021 zirka 3,9 Millionen Fahrzeuge weniger vom Band, was Kosten in Höhe von 110 Milliarden Dollar (aktuell umgerechnet rund 90,6 Milliarden Euro) bedeutet. Damit sind die Kosten fast doppelt so hoch, wie von der Beratungsfirma noch Anfang Januar 2021 geschätzt. Damals gingen die Spezialisten von 61 Milliarden Dollar (50,2 Millarden Euro) Verlust aus. Die Unternehmensberater vermuten, dass die Autohersteller nur einen kleinen Teil dieser Verluste durch den Abbau von Lagerbeständen abfedern können.

Die Hintergründe

Die Gründe für den Mangel an den wichtigen elektronischen Bauteilen sind nämlich bei einem Teil der Autohersteller auch hausgemacht: Mit dem Beginn der Covid-19-Pandemie haben einige, in Erwartung von stark einbrechenden Absätzen, ihre Bestellungen zurückgefahren.

Nvidia Ein fehlendes Halbleiter-Bauelement kann zum Produktionsstopp einer Automodellreihe führen.

Gleichzeitig haben die Hersteller von für Homeoffice notwendiger Elektronik deutlich mehr Prozessoren geordert, um in ausreichender Menge Laptops, Webcams, Tablets und 5G-Smartphones bauen zu können. Schließlich brauchen nicht nur Unternehmens-Mitarbeiter leistungsstarkes Elektronik-Equipment für ihren Arbeitsplatz zu Hause, auch die Unternehmen selbst mussten auf diesem Gebiet teilweise massiv nachrüsten.

Fazit

Zeiten des schnellen Wandels hinterlassen in der Industrie tiefe Spuren: Die flächendeckende Einführung von Homeoffice aufgrund der nach wie vor grassierenden Corona-Pandemie sorgt für einen sprunghaft angestiegenen Bedarf an elektronischen Geräten wie Computern, Monitoren und Tablets. In diesen Geräten arbeiten Halbleiter-Chips. Und Halbleiterchips kommen seit Jahrzehnten auch vermehrt in Autos zum Einsatz – inzwischen können in einem neuen Auto über 100 dieser Bauteile stecken.

Die Prozessoren in der gefragten Homeoffice-Elektronik fehlen für die Autoproduktion. Für ein Ende der Lieferkrise ist eine Produktionserhöhung von Halbleiter-Bauelementen nötig – die entsprechenden Unternehmen arbeiten mit Hochdruck daran. Trotzdem dürfte der Halbleitermangel noch eine Weile anhalten, was zwar nicht zu erhöhten Fahrzeugpreisen, aber immerhin zu deutlich längeren Lieferzeiten führen könnte.