Corona-Notbremse Fahrverbot für Autofahrer ab 22 Uhr?

Die neue Corona-Notbremse wurde am 21. April 2021 im Bundestag nach einer hitzigen Debatte beschlossen. 342 Abgeordnete stimmten für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, 250 dagegen. Stimmt der Bundesrat ebenfalls zu, könnten bereits zu Beginn der Folgewoche (ab 26. April 2021) Ausgangsperren in allen Gebieten mit einer Inzidenz über 100 in Kraft treten. Die per Notbremse beschlossene Ausgangssperre sieht vor, dass man sein Zuhause in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr nicht mehr verlassen darf. Zumindest theoretisch. In der Praxis wird die Ausgangssperre aber diverse Ausnahmen vorsehen. So soll es zum Beispiel erlaubt bleiben, sich zwischen 22 und 24 Uhr alleine draußen aufzuhalten, um Sport zu treiben. Das Zauberwort heißt da Individualsport. Und das ist im Zweifel eine Frage der Definition. Joggen geht natürlich. Walken auch. Den Hund Gassi führen ebenfalls. Und wahrscheinlich auch die Fahrt mit dem Fahrrad oder einem sonstigen Sportgerät wie einem Tretroller.

Und genau beim Thema Fahrrad und Roller wird es dann abenteuerlich. Zumindest für Autofahrer. Die müssen ihr Auto nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach stehen lassen. Heißt: Fahrverbot ab 22 Uhr. Außer, man kann einen triftigen Grund vorweisen. Das können Fahrten von und zur Arbeit oder zum Arzt sein. Oder Fahrten zu pflegebedürftigen Angehörigen. Während des vergangenen Lockdowns galt: Das Haus darf nur wegen Notfällen, medizinisch unaufschiebbaren Behandlungen, dem Weg zur Arbeit, der Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, der Betreuung Pflegebedürftiger, zum Gassigehen oder für die Begleitung Sterbender verlassen werden. Verstöße werden mit Bußgeldern geahndet. Noch fehlen die entsprechenden Details, allerdings haben verschiedene Politiker bereits angekündigt, dass die Polizei die Einhaltung der Ausgangssperre verstärkt kontrollieren wird. Auch in den Reihen der Autofahrer. Theoretisch gilt das Fahrverbot natürlich auch für Fahrradfahrer. Die können im Zweifel aber hoffen, die Radtour mit der sportlichen Betätigung zu begründen.

Alle Unklarheiten beseitigt? Noch lange nicht. Was ist mit einer Taxifahrt? Was gilt für Reisende, die per Auto aus einem Gebiet ohne Ausgangssperre in eine Region mit Ausgangssperre fahren? Gilt das Fahrverbot auch auf Autobahnen? Fragen über Fragen, zu denen es Stand heute noch keine Antwort gibt.

Fazit

Die Corona-Notbremse ist durch den Bundestag. Stimmt der Bundesrat ebenfalls zu, greift in Gebieten mit einer Inzidenz ab 100 ab dem 26. April 2021 eine Ausgangssperre. Die wird dann wohl auch für Autofahrer gelten. Nicht aber für sportliche Fahrradfahrer. Das klingt nicht nur wild, das ist es auch. Fraglich bleibt, wie lange die Notbremse Bestand hat. So hat unter anderem die FDP angekündigt, eine Verfassungsklage einzureichen.