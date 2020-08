Corona-Tests an Autobahnen, Häfen und ZOBs Hier können Sie sich auf Covid-19 testen lassen

Reisende, die mit dem Auto aus dem Urlaub zurückkehren, können sich deutschlandweit auch direkt an Autobahnen, in Häfen oder an Omnibusbahnhöfen (ZOB) kostenlos testen lassen. Die Teststationen im Überblick.

Seit dem 1. August 2020 können sich Urlaubsrückkehrer an Bahnhöfen und Flughäfen auf das Coronavirus testen lassen. Die Tests sind laut einer Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kostenlos, wenn sich die Einreisenden innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland untersuchen lassen. Für Urlauber, die sich in einem Risiko-Gebiet aufgehalten haben, gilt seit dem 08.08.2020 eine Test-Pflicht. Das heißt: Urlauber müssen sich entweder innerhalb von 48 Stunden vor der Einreise testen lassen oder innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise. Bis ein negatives Ergebnis vorliegt, gilt für Rückkehrer aus Risikogebieten weiterhin eine Quarantäne-Pflicht!

Corona-Testzentren an Autobahnen Autobahn / Hafen / ZOB Ort A5 Parkplatz Brachfeld A5 Parkplatz Neuenburg A81 Parkplatz Räthisgraben A7 Parkplatz St. Jakob A8 Parkplatz Kemmental A8 Rastanlage Hochfelln Nord A93 Rastanlage Heuberg A3 Rastanlage Donautal Ost A7 Rastplatz Ellund-West A64 Parkplatz Markusberg A60 Wankelstraße 16, 54634 Bitburg A65 Max-Planck-Str. 14, 76829 Landau Hafen Kiel, Am Schwedenkai Hafen Lübeck-Travemünde (Hafenhaus) Hafen Puttgarden, Am Fähranleger ZOB Neumünster ZOB Berlin (Parkplatz Soorstraße)

Bislang 17 Zentren in Betrieb

Die Test-Pflicht, bzw. die kostenlosen Tests für alle Reise-Rückkehrer gilt auch für Urlauber, die mit dem Auto unterwegs waren. Um diese Reisenden so früh wie möglich testen zu können, werden deutschlandweit an Autobahnen, in Häfen oder an Busbahnhäfen (ZOB) Testzentren eingerichtet. Bislang (Stand 11.08.2020) wurden bundesweit 17 Test-Stationen auf Autobahn-Parkplätzen, an Rastanlagen, in Häfen und an Omnibusbahnhöfen in Betrieb genommen. Je nach Auslastung können zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden. Um Rückstaus auf der Autobahn zu verhindern, werden größtenteils keine Drive-in-Teststationen aufgebaut. Wer sich testen lassen will, fährt den entsprechenden Testzentrum an, parkt dort und geht zu Fuß zum Abstrich in die vorbereiteten Container oder Zelte.

So desinfizieren sie ihr Auto korrekt

Fazit

Was Deutschland schon einmal geschafft hat, muss nach dem Ende der Urlaubs- und Ferien-Saison noch einmal gelingen: die Corona-Kurve flach zu halten. Mit den Test-Stationen an den Autobahnen schließen Bund und Länder die Lücken im "Corona-Schutzschirm". Jetzt muss es darum gehen, so viele Urlauber wie möglich dazu zu bewegen, sich testen zu lassen, egal ob man aus einem Risiko-Gebiet kommt, oder nicht. Einen erneuten Lockdown kann sich unsere Volkswirtschaft schlicht nicht leisten.