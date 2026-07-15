Dark Factories, BMW iFACTORY und Co.: Die Zukunft der Autoproduktion?

Dark Factories, auch als Dunkelfabriken bekannt, sind Produktionsstätten, die nahezu ohne menschliche Arbeitskräfte auskommen. Möglich wird dies durch den Einsatz von hochentwickelter Robotik, künstlicher Intelligenz (KI) und vernetzten Sensorsystemen. In China sind solche Fabriken längst Realität: Unternehmen wie BYD oder Xiaomi produzieren Elektrofahrzeuge im Minutentakt. So schafft Xiaomis Werk in Peking mit über 700 Robotern ein Auto alle 76 Sekunden – ein Tempo, das selbst für die effizientesten deutschen Werke unerreichbar scheint.

Ein entscheidender Vorteil dieser Fabriken liegt in den niedrigen Energiekosten Chinas. Industriestrom kostet dort nur etwa 8 bis 8,5 Cent pro Kilowattstunde – weniger als die Hälfte der deutschen Preise. Zudem ermöglichen Ultrahochspannungsleitungen den nahezu verlustfreien Transport erneuerbarer Energie über weite Strecken.

Die BMW iFACTORY: Ein anderer Ansatz Im Gegensatz dazu verfolgt BMW mit der iFACTORY einen Ansatz, der auf Nachhaltigkeit und Flexibilität setzt. Die Produktion erfolgt unter Einsatz von KI-gestützten Plattformen wie AIQX, die Qualitätskontrollen in Echtzeit ermöglichen und Ausschuss minimieren. Gleichzeitig setzt BMW auf Kreislaufwirtschaft und lokale Batteriezellfertigung, um Ressourcen zu schonen.

Besonders hervorzuheben ist der Einsatz digitaler Zwillinge in allen Produktionsstätten. Diese virtuellen Abbilder realer Werke ermöglichen eine präzise Planung und Optimierung von Fertigungsprozessen. Auch humanoide Roboter kommen zum Einsatz: Sie übernehmen komplexe Aufgaben wie Montagearbeiten oder Logistikprozesse.

Energieeffizienz im Vergleich Ein zentraler Unterschied zwischen beiden Konzepten liegt im Umgang mit Energie. Während Dark Factories von günstiger Energie profitieren und auf maximale Automatisierung setzen, kombiniert BMW erneuerbare Energiequellen mit energieeffizienten Technologien. Dies zeigt sich besonders im neuen Werk in Debrecen, das vollständig CO2-neutral betrieben wird.

Soziale Auswirkungen und Perspektiven Die sozialen Konsequenzen beider Ansätze könnten nicht unterschiedlicher sein. Dark Factories reduzieren den Bedarf an menschlichen Arbeitskräften drastisch und gefährden somit Millionen von Arbeitsplätzen weltweit. BMW hingegen setzt auf Upskilling seiner Mitarbeitenden: Durch gezielte Schulungen werden sie auf den Umgang mit neuen Technologien vorbereitet.

Langfristig könnte dies nicht nur zur Sicherung von Arbeitsplätzen beitragen, sondern auch die Akzeptanz automatisierter Prozesse erhöhen.