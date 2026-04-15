Die wirtschaftliche Lage in Deutschland hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Laut dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) stieg die Zahl der Insolvenzen im ersten Quartal 2026 auf den höchsten Stand seit über 20 Jahren. Besonders betroffen sind Branchen wie das Baugewerbe, der Handel und die Logistik. Im Sektor Verkehr und Lagerei meldeten 133 von 10.000 Unternehmen Insolvenz an – ein Rekordwert.Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Steigende Betriebskosten, insbesondere durch Dieselpreise und die Lkw-Maut, belasten die Unternehmen. Hinzu kommen strukturelle Probleme wie der Fahrermangel und Liquiditätsengpässe durch späte Kundenzahlungen. Diese Faktoren treffen vor allem mittelständische Unternehmen, die weniger finanzielle Reserven haben.Die Insolvenz von Betz InternationalDie Insolvenz von Betz International ist ein Beispiel für die Herausforderungen, denen sich die Branche stellen muss. Das Unternehmen, eine Tochtergesellschaft der Willi Betz-Gruppe, meldete Anfang April 2026 Insolvenz an. 140 Mitarbeiter sind betroffen, doch die Gehälter sind zunächst durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert.Die Ursachen für die Insolvenz sind laut Geschäftsführer Rainer Bisinger vielfältig. Neben den hohen Dieselpreisen und der Lkw-Maut nennt er auch den intensiven Wettbewerbsdruck und die schwache Konjunktur als Gründe. Interne Sparmaßnahmen konnten die finanziellen Belastungen nicht mehr auffangen.Die Rolle der PolitikDie Politik spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Logistikbranche. Maßnahmen wie die Einführung der CO2-Abgabe und die Erhöhung der Lkw-Maut haben die Kosten für die Unternehmen weiter in die Höhe getrieben. Gleichzeitig gibt es kaum Unterstützung, um den akuten Fahrermangel zu beheben. Branchenvertreter fordern daher gezielte Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Logistikunternehmen zu sichern.Perspektiven für die BrancheTrotz der aktuellen Herausforderungen gibt es auch positive Ansätze. Einige Unternehmen setzen verstärkt auf Elektromobilität und alternative Antriebe, um die Betriebskosten zu senken. Auch die Digitalisierung bietet Potenzial, um Prozesse effizienter zu gestalten und Kosten zu reduzieren. Allerdings erfordern diese Maßnahmen hohe Investitionen, die sich viele mittelständische Unternehmen derzeit nicht leisten können.Die Insolvenz von Betz International zeigt, wie dringend die Branche auf Unterstützung angewiesen ist. Ohne gezielte Maßnahmen drohen weitere Insolvenzen, die nicht nur die betroffenen Unternehmen, sondern auch die gesamte Wirtschaft belasten könnten.