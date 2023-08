Dienstwagen-Preise ab 2024: Mehr Budget für Minister und Beamte

Cannabis wird erlaubt - was gilt für Autofahrer?

Der Motor rückt in die Mitte

Fährt die Bundespolizei vor, so bedeutet die „20“ im Kennzeichen?

Fährt der Dienstwagen mit dem Kennzeichen „0 – 1“ an Ihnen vorbei. Dann sitzt dort drin, …

Höheres Budget für mehr E-Mobilität

Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums erklärte: "Die jeweiligen Preisobergrenzen werden durch die Bundesregierung jährlich kritisch überprüft. Dies umfasst eine grundlegende Marktbeobachtung, welche insbesondere die allgemeine Preisentwicklung berücksichtigt. Die marktüblichen Preise sind in den vergangenen Jahren gestiegen, zudem sind die in der Vergangenheit von Lieferanten gewährten Preisnachlässe erheblich gesunken. Ebenso wirken sich höhere Veranschlagungspreise durch den Umstieg auf die Elektromobilität nachhaltig aus." Durch diese höheren Preise solle unter anderem auch in diesem Bereich ein Umstieg auf Elektromobilität auf dem Weg zur Klimaneutralität ermöglicht werden.