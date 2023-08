Was passiert, wenn der Fördertopf leer ist?

Was passiert, wenn der Fördertopf leer ist?

Was ändert sich bei Gebrauchtwagen?

Was ändert sich bei Gebrauchtwagen?

Was ist mit Leasing-Fahrzeugen?

Was ist mit Leasing-Fahrzeugen?

Was ändert sich beim Umweltbonus ab 2024?

Was ändert sich beim Umweltbonus ab 2024?

Wann tritt die neue E-Autoförderung in Kraft?

Wann tritt die neue E-Autoförderung in Kraft?

In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Seit dem 9.12.2022 ist das abgeänderte Förderprogramm für Elektroautos und Plug-in-Hybride in Deutschland offiziell. Ab 1. Januar 2024 kürzt die Bundesregierung die Förderprämie auf 3.000 Euro.

Seit dem 1. Januar 2023 ist der neue Umweltbonus in Kraft.

Vom 1. September 2023 an können nur noch Privatpersonen und gemeinnützige Organisationen die aktuell geltende E-Auto-Prämie beantragen. Unternehmen und Gewerbetreibende kommen nicht mehr in den Genuss der Prämie.

Kann ich Schadenersatz verlangen, wenn ich die PHEV-Prämie für 2022 nicht mehr erhalte?

Im Idealfall fangen Garantieverträge den Verlust der Kaufprämie auf. Der Händler selbst haftet in der Regel nicht. "Der Kunde kann den Prämienausfall nur dann als Schadenersatz geltend machen, wenn dies im Kaufvertrag so vereinbart ist", sagt Stefan Winter, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Hamburg. "In den überwiegenden Fällen steht allerdings im Kleingedruckten, dass der Hersteller für den Ausfall des Bundesanteils nicht haftet."