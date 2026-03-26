Erster Geely-Showroom eröffnet: Diese Modelle gibt es und das kosten sie

Mit Kohl Automobile, einem erfolgreichen Automobil-Händler aus der Region Aachen, mit über 450 Mitarbeitern und vier Betrieben, startet Geely seinen Markteintritt in Deutschland.

Zwei Geely-Modelle im Angebot Das chinesische Automobil-Unternehmen wird zunächst zwei Modelle anbieten: den vollelektrischen Geely E5, der bereits 2024 als Galaxy E5 in China vorgestellt wurde. Der 4,62 Meter lange SUV wird angetrieben von einem 160 kW starken E-Motor. Mit seiner Lithium-Eisenphosphat-Batterie (60,22 bis 68,39 kWh) soll der EX5 eine Reichweite von 430 bis 450 km erreichen. Der Fronttriebler erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. Sein Preis: von 37.990 Euro für die Pro-Basisversion bis 42.990 Euro für die Max+ Variante.

Das zweite Modell ist der Plug-in-Hybrid Starray EM-i. Sein 100 PS starker 1,5 Liter Vierzylinder-Benziner wird unterstützt von einer 160 kW starken E-Maschine. Die Systemleistung liegt bei 255 PS. Die rein elektrische Reichweite soll bei 83 Kilometern für die 18,4 kWh-Batterie liegen. Für die größere 29,8 kWh-Batterie wird eine E-Reichweite von 136 Kilometern angegeben.

Insgesamt soll der Mittelklasse-SUV vollgetankt und vollgeladen rund 1.055 Kilometer weit kommen. Mit einer Länge von 4,74 Metern konkurriert der Starray beispielsweise mit dem Tayron PHEV von Volkswagen. Der Starray wird zwischen 32.990 (Pro-Basisvariante) und 37.990 Euro (Max+-Version) kosten. Zum Vergleich: Der VW Tayron PHEV liegt bei 54.975 Euro.

Acht Jahre Garantie Für beide Modelle bietet Geely in Deutschland ein Garantie-Paket, "das Standards setzt", so Phillipp Hempel, Geely-Vertriebs Direktor: Acht Jahre oder 200.000 Kilometer-Garantie auf Fahrzeug und Batterie und eine Mobilitätsgarantie von drei Jahren stünden bei Geely für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit.

Neben dem E5 und dem Starray EM-i plant Geely sein Angebot in Deutschland bis 2027 um weitere drei bis vier Modelle auszubauen. Auch das Händlernetz soll schrittweise erweitert werden. Bis Ende 2026 soll es 50 Geely-Händler in Deutschland geben. Für Ende 2027 ist geplant das Vertriebsnetz auf 125 bis 130 Händler zu vergrößern. Bei den Absatzzahlen hält man sich noch bedeckt. Aber Phillipp Hempel erklärt: "Wir wollen BYD in Deutschland überholen."

Im Aufmacher-Bild: Gisela Kohl-Vogel, geschäftsführende Gesellschafterin Kohl Automobile und Martin Liang, Geschäftsführer Geely Auto Deutschland am Geely Starray EM-i