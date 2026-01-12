Geely Starray EM-I PHEV-SUV: Groß wie ein VW Tayron, aber viel günstiger

Das Angebot an chinesischen Neuwagen ist nahezu unüberschaubar. Einige davon finden aber auch ihren Weg auf unsere Märkte. Mit dem Geely Starray kündigt sich ein neuer Mittelklasse-SUV an, der ab Februar offiziell auf dem britischen Markt eingeführt wird. International wird der Starray auch in Märkten wie Indonesien oder Australien angeboten. Ob der Starray mit dem Markteintritt von Geely in Kontinentaleuropa ebenfalls zum Angebot gehören wird, ist nicht bekannt.

SUV mit viel Platz Der Starray streckt sich auf eine Länge von 4,74 Meter, ist 1,91 breit und 1,69 Meter hoch. Der Radstand wird mit 2.755 Millimetern angegeben. Damit liegt der Starray etwa auf dem Niveau der Tiguan-Langvariante Tayron. Neben fünf Sitzplätzen bietet der Starray unter der elektrisch betätigten Heckklappe ein Ladevolumen, das von 528 bis 2.065 Litern reicht. Das Design zeigt sich glattflächig und erinnert wie viele Chinamodelle an den Porsche Cayenne. Schmale LED-Leuchten prägen den Charakter an Front und Heck.

Das aufgeräumt wirkende Cockpit setzt auf einen 10-Zoll-Bildschirm hinter dem Zweispeichen-Multifunktionslenkrad als Kombiinstrument und einen 15,4 Zoll großen Touchscreen auf der Armaturentafel. Optional gibt es ein Head-up-Display. Die hohe Mittelkonsole beherbergt ein verschließbares Staufach, zwei induktive Ladeschalen und einen Controller. Zur weiteren Ausstattung gehören Sprachsteuerung, beheizte Sitze, ein schlüsselloses Zugangssystem, Apple Carplay und Android Auto sowie zahlreiche Assistenzsysteme, sechs Airbags und eine 540-Grad-Kameraüberwachung. Viele Funktionen lassen sich über eine App auch fernbedienen.

PHEV mit 255 PS Auf der Antriebsseite setzt der Geely Starray für den britischen Markt auf EM-I-Super-Hybrid-Kombination. Die spannt einen 1,5-Liter-Benziner mit einem E-Motor zusammen. Der Vierzylinder-Verbrenner bringt es auf 100 PS und 125 Nm Drehmoment, die E-Maschine steuert 160 kW und 265 Nm bei. Die Systemleistung wird mit 255 PS angegeben. Die LFP-Batterie mit 18,4 kWh Kapazität sitzt im Fahrzeugboden und lässt sich auch extern mit einer Ladeleistung von bis zu 30 kW laden. Die rein elektrische Reichweite soll bis zu 83 Kilometer betragen. Die Gesamtreichweite wird mit knapp 1.000 Kilometern angegeben. Auf 100 km/h spurtet der Hybrid in 8,0 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird abgeregelt bei 170 km/h erreicht.

Auf anderen Märkten ist auch ein 2.0 TD zu haben. TD steht dabei allerdings nicht für Turbodiesel. Vielmehr ist der 2.0 TD ein Turbobenziner ohne Elektrounterstützung, der es auf 218 PS und 325 Nm Drehmoment bringt. Angetrieben werden in beiden Fällen ausschließlich die Vorderräder, die Kraftübertragung obliegt im PHEV einer Automatik, im Benziner einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.

Marktstart und Preise In Großbritannien startet der Geely Starray als PHEV ab Februar 2026 in drei Ausstattungsvarianten zu Preisen ab 29.990 Pfund (umgerechnet rund 34.600 Euro). Inklusive sind acht Jahre Garantie (oder 200.000 km). Ein VW Tayron als PHEV ist erst ab rund 55.800 Euro zu haben.