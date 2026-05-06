ESM 280-Getriebe von Renk: Das hält bis zu 843 PS aus

Das Unternehmen stellt das Modell ESM 280 auf der Eurosatory 2026 in Paris vor. Mit dem Getriebe will Renk in ein Marktsegment, das bisher nicht im Fokus des Unternehmens stand. Bisher lag der Schwerpunkt vor allem auf Antriebssystemen für Kettenfahrzeuge wie Kampf- und Schützenpanzer.

Getriebe für Fahrzeuge bis 620 Kilowatt Leistung Das ESM 280 ist für militärische Plattformen im mittleren bis schweren Segment ausgelegt. Die maximale Antriebsleistung gibt Renk mit bis zu 620 Kilowatt (843 PS) an. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um eine speziell für militärische Anforderungen entwickelte Lösung. Zentrale Komponente ist ein sogenanntes Range Pack, das aus dem bestehenden ESM-350-System weiterentwickelt wurde. Es soll Dauerbetrieb unter hoher Belastung ermöglichen und gleichzeitig eine konstante Zugkraft sicherstellen.

"Mit dem ESM 280 bringen wir jahrzehntelange Erfahrung aus dem Bereich der Kettenfahrzeuge in den Markt für gepanzerte Radfahrzeuge ein", erklärte Arnaud de Péchy, Präsident von Renk France.

Einsatz auch in schweren Radfahrzeugen denkbar Nach Informationen des Fachportals Hartpunkt ist das Getriebe "für Radfahrzeuge mit einem Gewicht von 40 Tonnen" geeignet. Als mögliche Plattform werde unter anderem das Programm Engin du Génie de Combat genannt. Dabei handelt es sich um ein gepanzertes Pionierfahrzeug, das im Rahmen eines französisch-belgischen Beschaffungsprojekts entwickelt wird.

Das EGC ist für Aufgaben wie Hindernisbeseitigung, Geländeaufbereitung und technische Unterstützung im Einsatz vorgesehen. Solche Fahrzeuge kombinieren hohe Mobilität mit spezieller Ausrüstung wie Räumwerkzeugen oder Baggerarmen. Entwickelt wird das System unter Führung von KNDS, insbesondere durch die französische Tochter Nexter Systems. Die Plattform gehört zum Umfeld des Scorpion-Programms zur Modernisierung der französischen Landstreitkräfte.