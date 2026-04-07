Großauftrag für "Hyundai"-Panzer: Renk liefert Monster-Getriebe

Das HSWL 295 ist dabei mehr als ein klassisches Getriebe wie man es aus dem Pkw kennt. Es ist als hydromechanisches Schalt-Wende-Lenkgetriebe konstruiert. Kombiniert also Kraftübertragung, Lenkung und Bremsfunktion in einer kompakten Einheit und reduziert so den Platzbedarf im Fahrzeug, insbesondere bei Fahrzeugen mit quer eingebautem Motor und U-förmigem Antriebsstrang.

So funktioniert das HSWL 295 Die Lenkbewegung erfolgt direkt über das Getriebe. Separate Lenksysteme sind nicht erforderlich. Dadurch kann die Kraft gezielt auf die beiden Ketten verteilt werden, was präzise Richtungswechsel auch bei niedrigen Geschwindigkeiten ermöglicht.

Das Getriebe ist für Motorleistungen bis 1.200 Kilowatt (1.632 PS) ausgelegt und wird in Fahrzeugen bis 70 Tonnen eingesetzt. Es verfügt über fünf Vorwärtsgänge und fünf Rückwärtsgänge. Damit kann sich der Panzer in beide Richtungen mit vergleichbarer Leistung bewegen, was im Einsatz eine wichtige Rolle spielt.

Beim Anfahren wird das Motormoment verstärkt. Das Drehmomentverhältnis im Stillstand liegt bei 2,5. So lassen sich auch schwere Fahrzeuge aus dem Stand kontrolliert in Bewegung setzen, etwa im Gelände oder bei Steigungen. Die Gesamtübersetzung beträgt 6,2 und ist darauf ausgelegt, sowohl ausreichend Zugkraft als auch eine passende Geschwindigkeit bereitzustellen.

Renk Das HSWL 295 ist für Motorleistungen bis 1.200 Kilowatt (1.632 PS) und Fahrzeuge bis 70 Tonnen ausgelegt und bietet fünf Vorwärts- sowie fünf Rückwärtsgänge für vergleichbare Fahrleistungen in beide Richtungen.



Was bedeutet HSWL? HSWL ist ein Hydromechanisches Schalt-Wende-Lenkgetriebe. Hydromechanisch beschreibt die Kombination aus hydraulischen und mechanischen Komponenten. Schalt steht für den Gangwechsel wie bei einem klassischen Getriebe. Wende bedeutet, dass der Richtungswechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt direkt im System erfolgt. Als Lenkgetriebe steuert es zusätzlich die Fahrtrichtung, sodass ein System Kraftübertragung, Schalten, Lenken und Bremsen übernimmt. Auch das Bremssystem ist integriert. Verzögerung und Lenkung greifen ineinander, da Bremskräfte gezielt auf einzelne Ketten wirken können. Das reduziert den technischen Aufwand im Fahrzeug und vereinfacht die Abstimmung der Systeme.

Mit einem Gewicht von rund 2.450 Kilogramm (ohne Ölfüllung) gehört das Getriebe zu den schweren Komponenten im Antriebsstrang. Gleichzeitig ist es so gebaut, dass es sich kompakt in das Fahrzeuglayout einfügt.

Eine weiterentwickelte Variante ist das HSWL 295 EVO. Sie ergänzt das System um digitale Steuerung, einen integrierten Elektromotor-Generator und Drive-by-Wire-Funktionen. Damit lassen sich zusätzliche elektrische Verbraucher versorgen und Steuerbefehle elektronisch übertragen, etwa für Schalten und Lenken. Eine mechanische Notbedienung bleibt erhalten. Die grundlegenden Leistungsdaten bleiben gleich.

Einsatz im K2-Kampfpanzer? Das HSWL 295 wird im Kampfpanzer K2 des Herstellers Hyundai Rotem eingesetzt. NATO-Partner Polen hat bereits 180 dieser Fahrzeuge erhalten und weitere 180 bestellt.

Langfristig ist eine Fertigung im Land vorgesehen. Bis 2030 könnte die Gesamtzahl der K2-Panzer auf bis zu 1.000 steigen. Damit wächst auch der Bedarf an entsprechenden Antriebssystemen.

Großauftrag für Renk Der aktuelle Auftrag für das HSWL 295 hat ein Volumen von rund 157 Millionen Euro. Geliefert werden neben den Getrieben auch Ersatzteile und Schulungsleistungen. Die Auslieferung ist zwischen dem dritten Quartal 2026 und 2033 vorgesehen.

Welches Land den Auftrag erteilt hat, wurde nicht offiziell genannt. Aufgrund der laufenden Programme gilt Polen als wahrscheinlicher Empfänger.