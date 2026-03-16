Fahrdaten-Analyse: Ist Euch der Sprit-Preis noch nicht hoch genug?

Die Auswertung des Navigations- und Verkehrsdatenanbieters TomTom entstand für die Deutsche Presse-Agentur und basiert auf anonymisierten Bewegungsdaten von mehreren Millionen Fahrzeugen.

Nach diesen Daten gibt es keinen messbaren Rückgang der Fahrleistung. In den untersuchten Zeiträumen lag das Verkehrsaufkommen sogar leicht über dem Niveau der Wochen zuvor.

Mobilität im Frühjahr nimmt zu Untersucht wurden unter anderem der 5., 9. und 10. März, als die Kraftstoffpreise bereits deutlich gestiegen waren. Diese Tage wurden mit dem 26. Februar sowie dem 2. und 3. März verglichen, als die Preise noch deutlich niedriger lagen.

Die späteren Termine zeigten ein etwas höheres Verkehrsaufkommen. Als mögliche Erklärung nennt TomTom saisonale Effekte. Mit dem Beginn des Frühjahrs nimmt die Mobilität erfahrungsgemäß zu.

Ähnliche Beobachtungen schon früher Ein vergleichbares Muster hatte es bereits nach Beginn des Ukraine-Krieges gegeben, als die Kraftstoffpreise ebenfalls stark gestiegen waren.

Auch damals ließ sich laut früheren Auswertungen kein klarer Rückgang der Fahrleistung feststellen. Selbst ein spritsparenderes Fahrverhalten auf Autobahnen konnte in den Daten nicht eindeutig erkannt werden.

Bahn meldet mehr Buchungen im Fernverkehr Während die Autonutzung stabil bleibt, registriert die Deutsche Bahn eine höhere Nachfrage im Fernverkehr. Nach Angaben des Unternehmens liegen die Buchungen derzeit über den bisherigen Prognosen.

Ein Sprecher teilte mit, die Nachfrage liege an einzelnen Tagen bis zu zehn Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Im Regionalverkehr lässt sich eine ähnliche Entwicklung bisher nicht eindeutig feststellen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen erklärte, für eine bundesweite Einschätzung sei es noch zu früh.

Beim Berliner Carsharing-Anbieter Miles zeigt sich bislang kein deutlicher Effekt durch die gestiegenen Kraftstoffpreise. Das Unternehmen teilte auf Anfrage mit, ein Zusammenhang sei aktuell nicht erkennbar.

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