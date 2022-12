Ferrari-Motor als Tisch Dieser V12 wäre besser im Auto geblieben

RM Sotheby's versteigert in Miami einen Tisch, dessen Basis ein Ferrari-Motor darstellt. Er könnte so viel kosten wie der neue Honda Civic Type R.

Möbelstücke aus Autoteilen sind nichts Ungewöhnliches mehr. Besonders beliebt: Sofas, deren Sitzflächen in Front- oder Heckpartien klassischer Modelle eingearbeitet werden. Oder Tische, deren Platte auf einem Motorblock angebracht ist. Einem Verbrenner natürlich, schließlich sehen E-Maschinen von außen nach nichts aus. Damit mit dem Tisch auch etwas anzufangen ist, darf der Motor darunter natürlich nicht zu klein sein.

Allein wegen der Dimensionen bietet sich natürlich ein Zwölfzylinder-Triebwerk an. Soll das Möbelstück dann auch noch optisch etwas hermachen, kommt hier in erster Linie die Marke Ferrari infrage. Die Italiener sind ja dafür bekannt, nicht nur besonders starke, sondern auch sehr formschöne V12-Motoren zu entwickeln und bauen – zum Beispiel jenen des Purosangue-SUV, den wir Ihnen im Video präsentieren. Deshalb kam bei jener Tafel, die RM Sotheby's am 10. Dezember 2022 in Miami versteigert, ein historischer Ferrari-V12 zur Anwendung.

Mit sechs Weber-Doppelvergasern

Aus welchem Modell das Aggregat mit seinen offenen Ansaugtrompeten stammt, verrät das Auktionshaus im Begleittext leider nicht. Klar ist, dass es über sechs Weber-Doppelvergaser verfügt und für seine zweite Karriere mit Chrom überzogen wurde. Aus den Auspuffkrümmern erwachsen die vier Halterungen für die Tischplatte, die aus gehärtetem Glas besteht. Die Halterungen sind höhenverstellbar, wodurch der Tisch sowohl im Sitzen als auch im Stehen genutzt werden kann.

Der Verkäufer hat das Ferrari-Möbel selbst in Auftrag gegeben; es dürfte sich demnach um ein Einzelstück handeln. Entsprechend hoch ist der Schätzpreis: RM Sotheby's geht davon aus, den V12-Tisch für 30.000 bis 60.000 Dollar (aktuell umgerechnet etwa 28.500 bis 57.000 Euro) versteigern zu können. Zur Einordnung: Erreicht er das obere Estimate-Ende, ist er so teuer wie der neue Honda Civic Type R. Und bei diesem handelt es sich um ein komplettes Auto; sogar um einen sehr sportlichen Hot Hatch mit 329 PS.

Innenleben eingebüßt

Wer übrigens glaubt, den Tisch ersteigern und somit relativ günstig an einen Ferrari-V12 zu kommen, der sich in einen passenden historischen Boliden aus Maranello einbauen lässt, sollte das Bieterkärtchen lieber nicht heben: Sein Innenleben hat der Motor bei seiner Metamorphose zum Möbelstück eingebüßt. Auch eine Seriennummer fehlt inzwischen.

Fazit

Wie Sie sich vorstellen können, haben wir in der auto motor und sport-Online-Redaktion durchaus ein Herz für skurrile Auto-Accessoires. Aber als dieses Thema in der Konferenz diskutiert wurde, stieß der Motor-Tisch überwiegend auf Ablehnung. Der Tenor: Dieser V12 gehört in einen Ferrari und mit ausreichend Benzin gefüttert; die Degradierung zum Möbelstück entwürdigt ihn. Ganz so ultimativ sehe ich das nicht. Dennoch würde ich mir den Tisch nicht ins Wohnzimmer stellen. In die Garage dagegen schon. Allerdings reichen die Werte der darin untergebrachten Autos zusammen nicht ansatzweise an den Preis heran, den sich RM Sotheby's für den Zwölfzylinder-Tisch vorstellt.