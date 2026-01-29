Ford-Rückruf wegen Brandgefahr: Austretender Treibstoff kann sich entzünden

Betroffen sind die Modelle Kuga , Bronco und Escape mit dem 1.5-Liter-EcoBoost-Dragon-Motor. Der Grund für den Rückruf ist ein Fehler in einem Hochdruck-Einspritzventil. In Deutschland sind insgesamt 19.228 Fahrzeuge betroffen. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) besteht die Gefahr, dass das Einspritzventil bei den betroffenen Fahrzeugen Risse bildet. Dadurch könnte Kraftstoff austreten und sich auf der Oberseite des Motors ansammeln. Durch den nahegelegenen Abgasstrang und dessen Hitze könnte sich der Treibstoff entzünden und so zu einem Motorbrand führen.

Hierzulande kam es gemäß des KBA bisher zu keinem Personen- oder Sachschaden. Die US-Behörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) meldet hingegen mindestens acht Fälle mit Feuerentwicklung.

Maßnahmen zur Reparatur Der Hersteller hat bislang noch keine Details zu den konkreten Reparaturmaßnahmen veröffentlicht. auto motor und sport hat sich dazu bei Ford erkundigt, aber noch keine Rückmeldung erhalten. Trotzdem ist zu erwarten, dass Werkstätten das defekte Ventil austauschen oder Anpassungen an der Kraftstoffführung vornehmen. Das KBA überwacht die Rückrufaktion unter der Referenznummer 15688R und erwartet zeitnah eine offizielle Mitteilung über die technischen Abhilfemaßnahmen.

Betroffene Fahrzeuge Der Rückruf betrifft Fahrzeuge des Produktionszeitraums zwischen dem 19. November 2018 und dem 28. Mai 2024.

Ford Bronco Sport

Ford Escape

Ford Kuga Was Halter jetzt tun können Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden in den kommenden Tagen von Ford kontaktiert und erhalten Anweisungen zur weiteren Vorgehensweise. Oder die Besitzer kontaktieren die Ford-Werkstatt des Vertrauens selbst. In jedem Fall ist es ratsam, die jeweiligen Autos bis zur Reparatur mit heißem Motor nicht in geschlossenen Räumen, wie Garagen, abzustellen.