Ford-Werk Saarlouis BYD, Magna und Nedcar an Übernahme interessiert

Ford strukturiert seine Unternehmungen in Europa auf dem Weg hin zu einem reinen Elektroautobauer um. Nachdem die IG Metall von massiven Stellenstreichungen beim Autohersteller berichtet hat, scheint Ford auch den Verkauf seines Werks in Saarlouis zu erwägen. Dort fertigt Ford aktuell noch das Kompaktmodell Focus, dessen Produktion aber 2025 auslaufen soll. Ford selbst betont in einer Mitteilung, dass man zur Produktion von Elektroautos in Europa stehe und nichts Weiteres zu Spekulationen über eine mögliche Umstrukturierung sage.

15 potenzielle Interessenten

Nach verschiedenen Medienberichten verhandle Ford mit bis zu 15 Interessenten über eine Übernahme des Standorts Saarlouis. Bereits im Dezember 2022 hatte Ford-Deutschland-Chef Martin Sander den Beschäftigten mitgeteilt, dass acht Automobilhersteller Interesse am Standort gezeigt hätten. Konkrete Verhandlungen mit Kaufinteressenten seien aber noch nicht in Sicht. Im Januar 2023 hatte zunächst das "Wall Street Journal" berichtet, dass sich der chinesische Autobauer BYD für das Werk in Saarlouis interessiere. Die Verhandlungen stünden allerdings noch am Anfang.

Nach Informationen der Automobilwoche sind aber auch die Auftragsfertiger Magna und Nedcar an einer Übernahme des Werks interessiert. Darüber hinaus gäbe es weitere interessierte Investoren. Bis Ende März oder Anfang April will Ford gemeinsam mit der Landesregierung und den Arbeitnehmervertretern eine Lösung für Saarlouis gefunden haben.

Fazit

Ford will sich mutmaßlich von seinem Werk in Saarlouis trennen. Laut Medienberichten gibt es für eine Übernahme bis zu 15 Interessenten, darunter der chinesische Autobauer BYD sowie die Auftragsfertiger Magna und Nedcar. Ford will eine Lösung für den Standort bis April 2023 gefunden haben.