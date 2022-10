Die Geheimnisse der Leitpfosten Die stehen da nicht nur so rum

Sie werden Begrenzungspfahl, Straßenbegrenzungspfeiler oder auch schlicht Leitpfosten genannt und stehen eigentlich entlang jeder Straße. Der Gesetzgeber hat ihnen den offiziellen Titel Verkehrszeichen 620 Leitpfosten zugesprochen. Ihre Aufgabe: Sie markieren den Straßenverlauf und geben den Autofahrern so eine bessere Orientierung. Es gibt sie in langer Ausführung für die Erdmontage und in Kurzversion (Aufsatz-Leitpfosten), wenn sie auf Leitplanken befestigt werden.

Hans-Dieter Seufert Leitpfosten markieren den Fahrbahnverlauf.

Aufgestellt werden Leitpfosten auf der Landstraße und auf Autobahnen in einer Entfernung von 50 Metern, so lange es geradeaus geht. Im Verlauf von Kurven drängen sie sich dichter. Je dichter sie zusammenrücken – manchmal auf drei Meter –, umso schärfer ist der Kurvenverlauf. Sie stehen meistens rechts und links von der Fahrbahn, wobei sie auf mehrspurigen Fahrbahnen ausschließlich am rechten Rand aufgestellt werden.

Pfosten liefern viele Zusatzinfos

Aber so ein Leitpfosten hält noch viele weitere Informationen bereit. Mit seiner Form und den angebrachten Reflektoren verrät er, auf welcher Fahrbahnseite er steht. Die abgeschrägte Oberseite fällt immer in Richtung Fahrbahn ab, ebenso der schwarze Balken im oberen Drittel. Des Weiteren tragen die Pfosten auf der rechten Fahrbahnseite einen rechteckigen weißen Reflektor, die auf der linken Seite zwei runde weiße Reflektoren. Das erleichtert die Orientierung bei schlechten Sichtverhältnissen (Dunkelheit, Regen, Nebel oder Schnee).

ACE Leitpfosten liefern viele wertvolle Hinweise.

Wechselt der Reflektor die Farbe von weiß zu orange, dann markieren die beiden hintereinander folgenden Leitpfosten eine Ein- oder Ausfahrt. Zusätzliche an der Außenseite angebrachte Reflektoren in den Farben Weiß, Rot oder Blau sind sogenannte Wildwarnreflektoren. Die sollen Wild von der Fahrbahn fernhalten. Manchmal tragen Leitpfosten am oberen Ende auch noch schwarze Dreiecksmarkierungen. Diese zeigen an, in welcher Richtung sich die nächstgelegene Notrufsäule befindet.

Helfer bei Sicherheitsabstand und Tempo

Leitpfosten haben aber noch weitere praktische Nutzen. Sie helfen beispielsweise beim Einschätzen des eigenen Sicherheitsabstands. Generell gilt: Abstand gleich halber Tachowert. Bei Tempo 100 wären das 50 Meter – also eben der Abstand von zwei Leitpfosten. Und noch ein Tipp: Die Nebelschlussleuchte darf erst gezündet werden, wenn die Sicht unter 50 Metern liegt. Auch hier können die Leitpfosten mit ihrem Abstand als Orientierung dienen. Hilfreich sind Leitpfosten auch, wenn man die eigene Geschwindigkeit berechnen möchte (beispielsweise für einen Tachoabgleich). Man stoppt die Zeit, die man benötigt, um elf Leitpfosten zu passieren und damit eine Strecke von 500 Metern zurückzulegen. Die 500 teilt man dann durch die Sekunden und multipliziert das Ergebnis mit 3,6. Schon hat man seine Geschwindigkeit in km/h.

Pfosten sind günstig, Missbrauch wird teuer

Achim Hartmann Abgeräumte Leitpfosten sind kein Bagatell-Delikt. Unbedingt der Polizei melden.

Die Kosten für einen reinen Leitpfosten sind überschaubar. Je nach Anbieter ist ein Meter hoher, zwölf Zentimeter breiter, aus drei Millimeter starkem Polyethylen gefertigter Pfosten mit dreieckigem Profil zwischen 15 und 30 Euro zu haben. Wer allerdings bei einem Unfall einen abräumt, bekommt von der jeweiligen Straßenbauverwaltung eine deutlich höhere Rechnung ausgestellt. Schließlich gehört der ja dann auch wieder fachgerecht montiert. Eine Selbstmontage ist nicht zulässig. Umgefahrene Leitpfosten übernimmt aber in der Regel die Haftpflichtversicherung.

Teuer wird es auch, wenn man einen Leitpfosten abräumt und sich dann vom Ort des Geschehens entfernt. Das gilt als Fahrerflucht und kann mit Geld- oder sogar Freiheitsstrafe sanktioniert werden. Gleiches gilt für das mutwillige Entfernen von Leitpfosten. Wurde der Pfosten gefällt: Unfallstelle absichern und Polizei anrufen.

Umfrage 1980 Mal abgestimmt Hatten Sie schon mal einen Wildunfall? Leider ja, das passiert blitzschnell. Zum Glück nicht. mehr lesen

Fazit

Leitpfosten stehen nicht als Dekoration am Fahrbahnrand. Die dreieckigen Kunststoffpfeiler geben Orientierung und halten darüber hinaus noch viele weitere wertvolle Informationen bereit.