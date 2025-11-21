Hyundai-Chefentwickler Manfred Harrer: Wir bringen Sport-Modelle und Power-Hybride

Mit dem GV60 Magma kommt nun das erste Sportmodell von Genesis. Nun liegt die Vermutung nahe, dass sich dieses Modell technisch nicht vom Hyundai Ioniq 5 N unterscheidet, oder? Ja, das könnte man glauben, dass wir einfach nur einen anderen Hut auf die Plattform gesetzt haben. Doch die Fahrwerkskinematik ist komplett anders, die Achsträger. Dazu kommt generell eine höhere Steifigkeit. Dazu haben wir mit Pirelli den P Zero Elect der fünften Generation entwickelt, der etwas weniger aggressiv ist, als der Vorgänger, den der Hyundai nutzt. Die Bremse hingegen ist eine Übernahme. Und dann haben wir die beiden E-Motoren auf das Maximum gesteigert. Allein dadurch, dass der Boost nicht nur fünf, sondern 15 Sekunden zur Verfügung steht, bringt den Antrieb nun an seine mechanische Grenze.

Aber deshalb sind wir sehr stolz auf den Wert für die Beschleunigung von null auf 200 km/h von 10,9 Sekunden. Da kann man schon mal Fahrzeuge von etablierten Sportwagen-Herstellern stehen lassen. Das war mir ein Anliegen. Auch die Höchstgeschwindigkeit liegt mit 264 km/h etwas höher. Zudem unterscheiden sich die Fahrzeuge im Interieur deutlich, Genesis will schließlich premium luxury bieten.

Die Design-Themen verstehen sich von selbst, doch… …ja, Moment. Auch die Bedienung gestaltet sich etwas anders. Sie ist im Gegensatz zum Hyundai etwas reduzierter. Der Ioniq 5 N als Rennstrecken-Rakete hat ja den Ruf einer Art Playstation auf vier Rädern, man kann viel verändern, einstellen und an persönliche Wünsche anpassen. Davon will sich Genesis bewusst differenzieren, hier etwas mehr Klarheit bieten. Beispielsweise gibt’s hier für den Drift-Optimizer genau eine Einstellung, von der wir glauben, dass sie passt. Sehen Sie, Hyundai steht für maximalen Fun to Drive und da stehe ich dahinter, da gehört diese gewisse Verspieltheit in den Details dazu. Genesis vertritt hier einen etwas ernsteren Anspruch. Hier wollen wir eine maximale Fahrpräzision bieten, die man in diesem Segment bislang vor allem von den deutschen Wettbewerbern kennt. Mit denen wollen wir auf Augenhöhe agieren.

Womit wir beim Fahrcharakter wären. Genesis-Magma-Modelle sollen sich also präziser fahren als Hyundai N-Varianten? Bei den Magma-Modellen ist es mir sehr wichtig, eine besonders direkte Mensch-Maschine-Verbindung herzustellen. Die Fahrzeuge sollen höchste Präzision bieten, die Eingaben des Fahrers direkt ohne Zeitverzug und vorhersehbar umsetzen, dabei aber ganz leicht beherrschbar sein. Dabei steht die Tauglichkeit für die Rennstrecke gar nicht im Vordergrund, doch die muss ein Magma bieten, um in dieser Liga mitspielen zu können. Hier haben wir uns sehr von den Hyundai-N-Modellen distanziert.

Nun kostet ein Ioniq 5 N bereits rund 75.000 Euro, viel höher dürfte sich der GV 60 Magma kaum einpreisen lassen. Wie also lassen sich die beiden Sportmarken glaubhaft voneinander abgrenzen? Mit dem Ioniq 5 N und dem 6 N ist für Hyundai N das obere Ende der Preis-Fahnenstange erreicht. Wir wollen nun die Pipeline von unten wieder befüllen, es muss in Europa wieder etwas Kleines, Schnelles kommen, wie ein i20 N und da arbeiten wir gerade dran. Und dazwischen ist noch Platz für mehr. Schließlich haben wir neben der 800 Volt- auch eine 400 Volt-Plattform. Damit wird’s dann womöglich mit der Rennstreckentauglichkeit etwas schwierig, aber Fahrspaß auf der Straße lässt sich damit auch realisieren.

Der i20 N wird also auch rein elektrisch? Nicht unbedingt, da denken wir eher in die Richtung eines Power-Hybrids. Ein reiner Verbrenner passt in Europa aufgrund der CO2-Thematik einfach nicht mehr. Aber der Hybrid wird kein Spar-Hybrid, sondern eben ein Power-Hybrid mit viel Fahrspaß.

Können Sie generell noch etwas zur Hybrid-Strategie sagen? Gerade für Genesis, denn dort gibt es aktuell nur vollelektrische Fahrzeuge im Angebot. Zunächst ist es mir wichtig zu sagen, dass wir für jede Genesis-Baureihe in Zukunft auch eine Magma-Variante anbieten wollen. Dabei beschränken wir uns nicht auf vollelektrische Antriebe, wir werden auch wieder nicht-elektrische Antriebe im Genesis-Portfolio haben. Wir investieren auch massiv in neue, effiziente Verbrennungsmotoren, in moderne Hybrid-Technologie, auch in Range-Extender-Lösungen, die letztgenannten aber eher nicht im Performance-Bereich. Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck an den nächsten beiden Magma-Varianten, sowohl als Hybrid als auch als Verbrenner.

Speziell wenn ein Fahrzeug einen Premium-Anspruch vertritt, mag ein Vierzylinder-Hybrid zwar effizient sein, doch der Charakter passt oft nicht, der Antrieb wirkt gequält. Welchen Ansatz wird hier Genesis verfolgen? Zunächst mal haben wir im Konzern bereits eine wirklich gute Hybrid-Lösung gezeigt. Die müssen wir nun auf die Genesis-Modelle mit höheren Leistungen und einer spezifischen Abstimmung übertragen. Einige Hybrid-Angebote vom Wettbewerb sind etwas zu sehr auf Elektro-Reichweite optimiert, mit entsprechenden Gewichtsnachteilen durch große Batterien. Mir ist die Fahrbarkeit und die Leistungsausbeute wichtig, speziell im Performance-Bereich kommt dann der Plug-in-Hybrid ins Spiel, da ich hier die Leistung der Batterie benötige, vor allem wegen der Reproduzierbarkeit der Antriebsleistung. Dafür wiederum ist allerdings nicht unbedingt ein 30 kWh-Akku nötig.

Wenn sie mit einem Mercedes-AMG E53 oder gar BMW M5 konkurrieren wollen, schließt das von vorneherein einen Vierzylinder aus, oder? Ja, zumindest nicht bei Magma jedenfalls. Da ergibt ein Plug-in-Hybrid durchaus Sinn, aber eben keiner, der eine elektrische Reichweite von 80 Kilometern schaffen muss.

Jetzt gibt’s ja im Hyundai-Konzern mit Kia noch eine Marke, die auch gerne Produkte bieten möchte, die Fahrspaß bieten. Wie passt das in die Gemengelage? In dem Volumensegment ist ein Hyundai N der sportlichste, der auch Rennstrecke kann. Ein Kia GT muss das nicht zwangsläufig können, sondern ein sportlich-komfortabler Gran Turismo, aber ein bisschen schärfer dürfen sie schon sein.

Zurück zu Genesis: Die beiden G90-Magma-Varianten, das Coupé und der Kombi, wurden als One-Offs angekündigt. Bauen Sie also tatsächlich Einzelstücke auf Kundenwunsch? Ja, für Genesis werden wir das machen, denn wir können sehr viele Kundenwünsche umsetzen. Die beiden Modelle sind allerdings noch Showcars, doch sie basieren auf dem G90. Es ist zwar nicht ganz einfach, den Business Case zu schaffen, doch das Thema ist schon weit oben auf unserer Prioritätenliste und weit mehr als reine Design-Studien.

Und dann ist da noch das GT Concept. Wie lange müssen wir auf dessen Serienversion warten? Das Auto ist keine Design-Fingerübung, das ist schon ein ernstes Thema. Hinsichtlich Radstand, Breite, Gewichtsverteilung, Position der Lufteinlässe – da steckt schon ein technisches Konzept dahinter. Wenn wir künftig in der WEC fahren, sollten wir potenziellen Kunden auch ein Angebot für die Straße machen können.

Der könnte ja auch die Basis für ein GT3-Einsatzfahrzeug bilden, oder? Wir prüfen alle Optionen. Wenn unser Engagement in der WEC gut funktioniert, schauen wir uns sicher auch andere Serien an. Dann könnte auch ein Auto wie der GT Concept als GT3 dazu passen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

Und was bringt Genesis in der näheren Zukunft? Zunächst mal wieder Verbrennungsmotoren in Europa. Dort sind wir aktuell nur mit Elektrofahrzeugen vertreten, wir bringen auch weiterhin Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren mit vier und sechs Zylindern sowie Hybrid-Antriebe.

Plug-Ins? Zunächst bleibt unsere Hybridtechnik, auf die wir sehr stolz sind, wie sie ist. Doch die ist ausbaufähig hinsichtlich der Leistungscharakteristik, da wird dann auch ein neues 8-Gang-Getriebe in zwei Leistungsstufen eines Zulieferers zum Einsatz kommen.

Zum Markteintritt in Deutschland war Genesis schnell mit einem umfangreichen Modell- und Antriebsangebot vertreten, inklusive eigenem V6-Diesel. Was wird aus dem Selbstzünder im Hyundai-Konzern generell? Weltweit sehen wir zwar noch Einsatzmöglichkeiten für den Diesel, speziell für den Vierzylinder, doch für strategische Märkte wie Europa haben wir uns durch stetig strenger werdende Emissionsvorgaben davon verabschiedet und setzen hier voll auf die Elektrifizierung und Hybridisierung von Benzinern.

Für ein paar Märkte wird der Diesel also weiterentwickelt? Nun, die Regionen haben ja unterschiedliche Anforderungen an die Emissionierung. Da gibt es einige, denen Euro 6 reicht, die nicht auf Euro 7 gehen. Und das können unsere Motoren ohnehin.

Wo sehen Sie genau die Vorteile? Mit unserem TMED-II-System haben wir eine einzigartige Lösung mit zwei E-Motoren entwickelt. Aktuell gibt es das im Hyundai Palisade, in Zukunft wird es auch in europäischen Modellen angeboten werden. Durch die zwei E-Motoren in Kombination mit dem 2,4-Liter-Turbomotor lassen sich eine hervorragende Leistungscharakteristik und Effizienz erzielen. Dieses von uns selbst entwickelte Getriebe gibt es in verschiedenen Leistungsstufen. Für alles darüber hinaus nutzen wir Zulieferer-Technologie.

Und dann hält Hyundai am Wasserstoff fest, zumindest in Form des Brennstoffzellen-Antriebs. Warum? Wir haben gerade den neuen Nexo vorgestellt, also ja, wir halten am Wasserstoff-Thema fest, sowohl für Pkw als auch Nutzfahrzeuge mit spezifischen Lösungen. Natürlich ist mir die Diskussion in Europa bekannt, doch wir sehen das breitbandiger, auch in stationäre Anwendung, beispielsweise bei der Herstellung von Stahl, was der Konzern auch macht oder in Zügen, hier arbeiten wir mit der Skoda Group [Anmerkung: Skoda Group ist ein Zughersteller, kein Bezug zu Skoda Auto] zusammen. Wir gehen davon aus, dass Wasserstoff in den nächsten Jahren in Asien noch richtig Fahrt aufnimmt, in Korea gibt es bereits ein flächendeckendes Tankstellennetz und mit rund 5,50 Euro pro Kg auch ein attraktives Preis-Niveau.

Vita Manfred Harrer Manfred Harrer ist seit Mai 2024 Executive Vice President und Leiter der neu gegründeten Genesis & Performance Development Tech Unit der Hyundai Motor Group. Die Geschäftseinheit ist der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Hyundai Motor Company und der Kia Corporation unterstellt.