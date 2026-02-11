Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir: „Das Laden muss günstiger werden“

Welche Hebel würden Sie als Ministerpräsident von Baden-Württemberg nutzen, um die Rahmenbedingungen für die einheimischen Hersteller und Zulieferer in einer global vernetzten Autobranche zu verbessern?

Ich kämpfe für Local-Content-Regeln in Europa, um europäische Lieferketten zu stärken. Wir müssen uns im internationalen Wettbewerb gegen chinesische Subventionen und Donald Trumps Zölle robuster aufstellen. Das heißt: Wer auf unsere Märkte will, muss auch hier investieren – in Standorte, Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Außerdem muss unser Anspruch sein: Die strategisch entscheidenden Schlüsseltechnologien der Zukunft kommen von uns. Heißt: voller Fokus auf Forschung und Entwicklung. Ich will, dass die nächste Generation Batterien in Europa ...