Verkehr
Politik & Wirtschaft

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir: „Das Laden muss günstiger werden“

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir
„Das Laden muss günstiger werden“

Bei der Landtagswahl am 8. März schicken die Grünen mit Cem Özdemir im Autoland Baden-Württemberg einen bundesweit bekannten Spitzenkandidaten ins Rennen. Im Interview kündigt er für den Fall seiner Wahl an: "Wer hierzulande Autos verkaufen will, muss auch hier investieren." Die neue Elektroauto-Förderung sieht der frühere Bundeslandwirtschaftsminister dagegen skeptisch.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.02.2026
11/2021, Cem Özdemir Verkehrsexperte Die Grünen
Foto: B'90 / Die Grünen
Welche Hebel würden Sie als Ministerpräsident von Baden-Württemberg nutzen, um die Rahmenbedingungen für die einheimischen Hersteller und Zulieferer in einer global vernetzten Autobranche zu verbessern?

Ich kämpfe für Local-Content-Regeln in Europa, um europäische Lieferketten zu stärken. Wir müssen uns im internationalen Wettbewerb gegen chinesische Subventionen und Donald Trumps Zölle robuster aufstellen. Das heißt: Wer auf unsere Märkte will, muss auch hier investieren – in Standorte, Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Außerdem muss unser Anspruch sein: Die strategisch entscheidenden Schlüsseltechnologien der Zukunft kommen von uns. Heißt: voller Fokus auf Forschung und Entwicklung. Ich will, dass die nächste Generation Batterien in Europa ...

