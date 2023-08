Der internationale Führerschein ist unverzichtbar, wenn man in Länder reist, die das Fahren mit einem ausländischen Führerschein nur mit einer offiziellen Übersetzung erlauben. Er dient als international anerkanntes Dokument des nationalen Führerscheins und erleichtert die Kommunikation mit den lokalen Behörden im Ausland. Der internationale Führerschein stellt sicher, dass die Fahrerlaubnis korrekt verstanden wird, z. B. hinsichtlich der Berechtigung zum Lenken bestimmter Fahrzeugklassen.

Wer einen deutschen Führerschein besitzt und über 18 Jahre alt ist, kann bei der Fahrerlaubnisbehörde (Straßenverkehrsämter/Führerscheinstelle) am Wohnort einen internationalen Führerschein beantragen. Bei einigen Gemeinden kann der Antrag auch online gestellt werden. Deutsche "Papier-Führerscheine" werden vor der Ausstellung des internationalen Führerscheins gegen den EU-Kartenführerschein getauscht. Für den Antrag benötigen Sie einen Reisepass oder den Personalausweis, den EU-Kartenführerschein sowie ein aktuelles biometrisches Passfoto.

Nein, das Dokument ist nur in Verbindung mit dem nationalen Führerschein gültig.

Nein, wer einen gültigen Führerschein besitzt, kann damit innerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraumes fahren. Diesen Ländern ist es nicht gestattet, einen internationalen Führerschein oder eine Übersetzung zu verlangen. Auch die alten Papier-"Lappen" in grau oder rosa sind anerkannt. Das betrifft die Länder der EU sowie die Schweiz, Island, Liechtenstein, Norwegen, die Türkei sowie mit Einschränkungen Ukraine und Weißrussland.

Benötige ich den Führerschein in der EU?

In welchen Ländern benötige ich den internationalen Führerschein?

Für die USA ist das Dokument unerlässlich, da ohne dieses Zusatzdokument der deutsche Führerschein nicht gilt. Wer vorübergehend in Australien oder Neuseeland unterwegs ist, für den reicht eine beglaubigte Übersetzung des deutschen Führerscheins. Gleiches gilt für Japan. Für Thailand gilt nur ein internationaler Führerschein nach dem 1968er-Muster. Wer länger als 3 Monate im Land fahren will, benötigt einen nationalen Führerschein.

Empfohlen wird der internationale Führerschein zudem in Albanien, Moldau und Russland.