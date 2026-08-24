KBA-Präsident im Interview: "80 bis 90 Prozent der Zulassungen gehen digital"

Autonomes Fahren, Elektrifizierung, viele neue "Player" unter den Herstellern. Wie würden Sie die Zeit beschreiben, in der Sie KBA-Präsident sind?

Es ist eine sehr spannende Zeit, nicht nur wegen der Antriebstransformation im Automobilbereich. Das autonome Fahren und Vorstufen dazu in der Ausprägung von erweiterten Assistenzsystemen werden das Fahren signifikant verändern. Hier spielen die mittlerweile möglichen Rechnerleistungen und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine wesentliche Rolle.