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KBA-Präsident im Interview: "80 bis 90 Prozent der Zulassungen gehen digital"

Interview mit KBA-Präsident Richard Damm
„80 bis 90 Prozent der Zulassungen digital möglich“

Der Präsident des Kraftfahrtbundesamtes, Richard Damm, glaubt: 80 bis 90 Prozent aller Zulassungen könnten online erledigt werden. Und er rechnet damit, dass der digitale Führerschein im vierten Quartal 2026 vorgestellt werden wird. Interview.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.08.2026
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KBA-Präsident Richard Damm
Foto: KBA
Autonomes Fahren, Elektrifizierung, viele neue "Player" unter den Herstellern. Wie würden Sie die Zeit beschreiben, in der Sie KBA-Präsident sind?

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