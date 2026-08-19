Kein manuelles Getriebe bei Lamborghini: Winkelmann hält an der Automatik fest

Der italienische Hersteller plant keine Rückkehr der Handschaltung in seine Modelle. Das bestätigte CEO Stephan Winkelmann in einem Gespräch mit dem US-Magazin CarBuzz während der Monterey Car Week 2026. Laut Winkelmann steht die Entwicklung eines manuellen Getriebes nicht auf der Prioritätenliste des Unternehmens. Er sieht den Markt für solche Getriebe vor allem im Bereich von Sammlerfahrzeugen. "Wir haben viel in der Pipeline", erklärte der Lamborghini-Chef gegenüber CarBuzz und verwies auf andere Entwicklungsprojekte, die Vorrang haben.

Diese Haltung ist historisch begründet. Bereits beim Lamborghini Gallardo, der bis 2014 als letztes Modell der Marke mit einer optionalen Handschaltung angeboten wurde, war die Nachfrage nach dieser Ausstattung gering. Winkelmann erinnerte daran, dass er damals jeden einzelnen Auftrag für einen Handschalter persönlich prüfte, um sicherzustellen, dass es sich nicht um einen Bestellfehler handelte.

Fokus auf Hybrid-Performance und neue Modelle Stattdessen konzentriert sich Lamborghini auf die Weiterentwicklung seiner elektrifizierten Hochleistungsantriebe. Als Beispiel dient der kürzlich vorgestellte Revuelto SV, dessen Systemleistung aus einem 6,5-Liter-V12-Saugmotor und drei Elektromotoren 1.065 PS erreicht. Der Fokus liegt klar auf der Kombination aus Verbrennungsmotor und elektrischer Unterstützung.

Auch technische Gründe sprechen gegen eine einfache Wiedereinführung des manuellen Getriebes. Bei den aktuellen Plattformen sind die Motoren längs verbaut, das Getriebe sitzt dahinter. Diese Anordnung erschwert eine mechanische Anbindung an einen Schalthebel in der Fahrgastzelle und würde eine aufwendige und kostspielige Neuentwicklung erfordern.

Für Fans der Marke bedeutet dies, dass sie sich auf andere Neuheiten einstellen können. Noch in diesem Jahr wird eine neue Variante des Temerario erwartet, möglicherweise als offene Spyder-Version oder als leistungsgesteigerte Performante-Ausführung. Die Zukunft bei Lamborghini bleibt also spannend – nur eben ohne Kupplungspedal.