Kfz-Versicherung ab 2026: Höhere Beiträge drohen

Beim jährlichen Branchentreffen in Baden-Baden erklärte Hannover-Rück-Deutschlandchef Thorsten Steinmann nach Angaben von Nachrichtenagenturen: "Die deutschen Kraftfahrterstversicherer sind auf einem guten Weg, ihre Profitabilität zurückzugewinnen." Dennoch seien "weitere gezielte Preiserhöhungen" notwendig, da die Schadenkosten infolge teurer Werkstatt- und Ersatzteilpreise überdurchschnittlich wüchsen. Auch die Aufwendungen in der Kfz-Haftpflicht für Behandlung und Pflege von Unfallopfern hätten spürbar zugenommen.

Kostenentwicklung bei Reparaturen und Ersatzteilen Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sind die Preise für Autoteile in den vergangenen zehn Jahren um über 80 Prozent gestiegen. Im selben Zeitraum habe der allgemeine Verbraucherpreisindex lediglich um rund 30 Prozent zugenommen.

Die Hannover Rück bestätigte diesen Trend. Der Rückversicherer gilt als größter Kfz-Rückversicherer Deutschlands und verfügt über detaillierte Einblicke in die Kalkulation großer Anbieter wie Allianz oder HUK-Coburg. Dabei werden nicht nur die Tarife für Neukunden, sondern auch die für Bestandskunden bewertet, die ihren Versicherungen treu bleiben.

Milliardenverluste und Trendwende In den vergangenen zwei Jahren verzeichneten deutsche Kfz-Versicherer erhebliche Verluste. Nach GDV-Angaben gaben die Unternehmen rund fünf Milliarden Euro mehr für Schäden, Verwaltung und Vertrieb aus, als sie an Beiträgen einnahmen. Die teils deutlichen Beitragserhöhungen im Jahr 2024 konnten die Kostensteigerungen noch nicht vollständig ausgleichen.

Für das laufende Jahr erwartet die Hannover Rück jedoch eine Rückkehr in die Gewinnzone. Diese Einschätzung teilt auch der GDV, der von einem "versicherungstechnischen Gewinn" ausgeht. Gleichzeitig bleibe der Druck auf die Prämien hoch, da sich die zugrunde liegenden Kosten weiter verteuerten.