Bis zu 25 %: Für diese Ford-Modelle werden Ersatzteile billiger

Die Preise für Autoersatzteile kannten zuletzt vornehmlich eine Richtung: die nach oben. Zumindest ist das seit geraumer Zeit die Erklärung der Versicherer, um die stetig steigenden Prämien für Kfz-Versicherungen zu rechtfertigen. Doch jetzt agiert ein Hersteller gegen den Trend und senkt die Preise: Bei Ford werden jetzt viele Originalersatzteile deutlich billiger, teils um bis zu 25 Prozent.

Mehrere beliebte Baureihen, aber nur bis 2019 Insgesamt geht es dabei dem Hersteller zufolge um mehr als 6.000 Komponenten. Die für ganz Europa gültige Preisinitiative schließt auch jene Teile mit ein, die am häufigsten bei Verkehrsunfällen und Kollisionen beschädigt werden. Dazu gehören Seitentüren, Türbleche, Stoßfänger und Kühlergrills sowie Scheinwerfer und andere Beleuchtungsteile.

Die Besitzerinnen und Besitzer von "weit über 30 Modellen" profitieren von der Preissenkung. Dazu zählen beliebte und europaweit millionenfach genutzte Pkw- und Pick-up-Baureihen wie Fiesta, Focus, Mondeo, C-Max, Kuga und Ranger. Allerdings geht es dabei nicht um die aktuellsten Generationen, sondern um ältere Autos, die bis einschließlich 2019 hergestellt wurden. Wichtig zu wissen: Die Preise gelten nicht nur für Autos, die in Ford-Vertragswerkstätten repariert werden. Kundinnen und Kunden von freien Werkstätten und Reparaturzentren profitieren ebenfalls davon.

"Wir unterstützen damit Millionen loyaler Ford-Kunden, die ihre älteren Ford-Modelle weiterhin schätzen und auf sie angewiesen sind, indem wir die in unserem Unternehmen erzielten Kostensenkungen an sie weitergeben", sagt Dr. Wolfgang Voss, Vizepräsident der Ford Customer Service Division (FCSD) Europe. Dem Hersteller zufolge können beispielsweise 1,2 Millionen Fahrerinnen und Fahrer jener Fiestas, die zwischen 2008 und 2017 gebaut wurden und heute noch zugelassen sind, von den günstigeren Ersatzteilen profitieren.

Original- vs. Aftermarket-Ersatzteile Fords Preisinitiative in Sachen Originalersatzteile zielt auch darauf ab, dass in den Werkstätten seltener sogenannte "Aftermarket"- oder Nachbauteile eingebaut werden. Laut Hersteller kann die Verwendung eines offiziellen Ersatzteils folgende Vorteile haben:

Höhere Fertigungsqualität, die das endgültige Erscheinungsbild und die Farbübereinstimmung verbessert sowie die Montage schneller und präziser machen kann.

Erhalt eines höheren Wiederverkaufswertes für ältere Fahrzeuge.

Verbesserung der Nachhaltigkeitsbilanz, indem Reparaturen anstelle eines Fahrzeugwechsels gefördert werden, wo dies wirtschaftlich sinnvoll ist.