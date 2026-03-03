Wann lohnt es sich überhaupt, einen Gebrauchtwagen zu verkaufen?

Ganz gleich, ob in unseren Neuwagentests oder den detaillierten Gebrauchtwagenkaufberatungen: Fast immer geben wir wertvolle Tipps, worauf man beim Kauf eines neuen Autos achten sollte. Da geht es zum einen natürlich um Qualität, Fahreigenschaften oder Emotionen, zum anderen aber auch um Wirtschaftlichkeit. Niemand hat Geld zu verschenken, also wird gespart, wo es nur geht. Und beim Verkauf? Hauptsache flott! Hier verbirgt sich ein folgenschwerer Fehler. Deshalb drehen wir heute den Spieß um und zeigen, worauf es ankommt, wenn ein bereits vorhandenes Auto allmählich in die Jahre kommt. Denn hier geht es keineswegs um einen Verkauf nach dem Motto "kurz und schmerzlos", sondern darum, den cleversten Zeitpunkt abzuwarten und dann den größtmöglichen ...