Kfz-Versicherung: Neue Typklassen für 10 Millionen Autofahrer

Für rund 5,9 Millionen Autofahrer gelten bei der Kfz-Haftpflichtversicherung künftig höhere Einstufungen, bei rund 4,5 gibt es ab 2026 bessere Typklassen. Für 75 Prozent der Automodelle, also für etwa 32 Millionen Autofahrer ändert sich nichts.

"Große Sprünge sind die Ausnahme, nur für wenige Modelle geht es um mehr als eine Klasse nach oben oder nach unten", so der GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. So fänden sich etwa der Renault Clio 1.3 und der VW ID.4 Pure 125 zwei Klassen niedriger als vorher wieder, während der Ford Focus 1.0 nun zwei Klassen und der Renault Austral 1.3 sogar drei Klassen höher eingestuft sind als im Vorjahr.

SUV und Oberklasse-Modell mit hohen Typklassen In der Kfz-Haftpflichtversicherung stehen die Leistungen für geschädigte Unfallgegner im Vordergrund, während in der Kaskoversicherung unter anderem der Wert des versicherten Fahrzeugs von Bedeutung ist. Viele stark motorisierte Oberklasse-Modelle und SUV, darunter der BMW 730d oder der Jeep Grand Cherokee 3.6, sind in hohen Typklassen eingeordnet. Dagegen fallen ältere Fahrzeuge und Kleinwagen wie der Hyundai i10 1.1 oder der Opel Corsa-D 1.4 in niedrigere Klassen.

Der Beitrag einer Kfz-Versicherung wird von mehreren Faktoren beeinflusst, unter anderem vom gefahrenen Automodell. Damit Versicherer ihre Beiträge risikogerecht kalkulieren können, analysieren die Statistiker des GDV jährlich die Schadensbilanzen aller in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge. Die aktuelle Typklassenstatistik des GDV umfasst rund 33.000 verschiedene Modelle und berücksichtigt deren Schadensdaten aus den Jahren 2021 bis 2023.

Unverbindliche Statistik In der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es 16 Typklassen (10 – 25), wobei die Einstufung eines Modells auf den Leistungen der Versicherung für geschädigte Dritte bei Verkehrsunfällen basiert. In der Vollkaskoversicherung unterscheiden die Statistiker des GDV 25 Typklassen (10 – 34), wobei sowohl Schäden am eigenen Fahrzeug nach selbstverschuldeten Unfällen als auch Teilkaskoschäden wie Autodiebstähle, Glasschäden, Wildunfälle oder Naturereignisse in die Berechnung einfließen. Die Teilkaskoversicherung umfasst 24 Typklassen (10 – 33), die auf den Teilkaskoschäden der kaskoversicherten Fahrzeuge beruhen.