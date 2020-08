Nokia gewinnt Patent-Klage gegen Daimler Ein Verkaufsverbot droht

Nach dem Urteil (Az. 2 O 34/19) verletzt Daimler mit bestimmten Telematik-Systemen in seinen Fahrzeugen ein Patent zur Synchronisation in Mobilfunknetzen. Auch Einwände des Autokonzerns sowie der Zulieferer Bosch und Continental, dass Nokia auch den Zulieferern eine Lizenz zu angemessenen Konditionen anbieten sollten, verwarf die 2. Zivilkammer des LG in Mannheim. Weder Daimler noch seine Unterstützer seien "ernsthaft bereit" gewesen, "einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen mit der Klägerin abzuschließen", so Gericht in seiner Urteilsbegründung.

Daimler Daimler muss sich einer Patentklage von Nokia erwehren.

Verkaufsstopp unwahrscheinlich

Mit dem Urteil und der vollstreckbaren Unterlassungsanordnung könnte Nokia nun den Verkaufsstopp für die Mercedes-Fahrzeuge durchsetzen. Das Tech-Portal Heise zitiert dazu eine Daimler-Sprecherin: "Wir gehen nicht davon aus, dass es zu einem Produktions- oder Verkaufsstopp kommen wird. Wir können das Urteil des LG Mannheim nicht nachvollziehen und werden dagegen Berufung einlegen."

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg müsste Nokia für die Durchsetzung eine Sicherheitsleistung von 7 Milliarden Euro hinterlegen, um einen möglichen Schadenersatz abzusichern, falls in der nächsten Instanz das Urteil revidiert werden sollte.

Im Gegensatz zu Volkswagen und BMW, die sich beide mit Nokia gütlich einigten, hat Daimler den Klageweg gewählt, der an unterschiedlichen Gerichten beschritten wird.

Daimler ging schon gegen Nokia vor

Daimler hat bereits mehr vor einem Jahr bei der EU-Kommission Beschwerde gegen Nokia wegen der Mobilfunk-Patente eingelegt. Damals wollten die Stuttgarter die Lizensierung von Telekommunikations-Standards für die Autoindustrie klären lassen. Während Daimler darauf dringt, dass die Umsetzbarkeit der verschiedenen Mobilfunkstandard-Generationen wie 4G und 5G "zu fairen Konditionen und ohne Diskriminierung" zugänglich sein muss, wirft Nokia dem Autohersteller vor, einfach nicht die notwendigen Lizenzen zu kaufen.

Umfrage 1734 Mal abgestimmt Kennen Sie noch Nokia? Klar, habe immer noch ein altes Handy von denen irgendwo in der Schublade. Wen? mehr lesen

Fazit

Patentstreitigkeiten gehören bei der Industrie zum Geschäft – gerade Daimler hat damit in den letzten Jahren schon spektakuläre Erfahrungen sammeln müssen. So durfte Mercedes 2016 seine Airscarf genannte Nackenheizung nach einer vom Gericht anerkannten Patentverletzung zeitweilig nicht verkaufen. Nokias Klage kommt für Daimler zu einem Zeitpunkt, in dem Autoverkäufe wegen der Corona-Pandemie ohnehin am Boden liegen. Allerdings dürfte sich eine einstweilige Verfügung in die Zukunft auswirken, die kolportierten Kosten in Höhe von 4,5 Milliarden Euro kämen zu einer denkbar schwierigen Zeit.