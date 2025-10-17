Oliver Blume: Der Porsche-Chef wird abgelöst

Die Ablösung von Oliver Blume als Porsche-Chef hatten vor allem Aktionärsvertreter, aber auch der Betriebsrat lange gefordert. Der Manager selbst sagte kürzlich zur dpa: "Meine Doppelrolle ist nicht für die Ewigkeit ausgelegt." Blume hatte die Doppelfunktion dabei zwar auch verteidigt, weil sie enorme Vorteile bei der Restrukturierung des Konzerns bringe. Wie die "Bild" berichtet, gibt er aber nun Ende des Jahres den Chefposten bei Porsche ab, um sich ab 2026 voll auf die Führung des Volkswagen-Konzerns zu konzentrieren. Blume ist seit Oktober 2015 Porsche-Chef, im September 2022 übernahm er zusätzlich die Führung des VW-Konzerns.

Nachfolger soll bereits feststehen Dem Bericht zufolge stimmt sich der Porsche-Aufsichtsrat nicht nur über Blumes Ausscheiden ab, sondern auch über einen Nachfolger. Laut "Bild" steht der bereits fest. Auf Blume soll demnach ein Mann folgen, der technisch versiert und "kein Unbekannter in der Volkswagen-Welt" sei. Der Porsche-CEO soll frühestens ab Januar starten. Der "Bild" zufolge sind der Entscheidung monatelange Beratungen des Aufsichtsratschefs und Großaktionärs Wolfgang Porsche mit Vertrauten vorangegangen.

Der Sportwagenbauer befindet sich in einer schweren Krise. Gewinn und Rendite sind seit geraumer Zeit im Sinkflug. Allein 2025 hatte Porsche viermal vor niedrigeren Gewinnen warnen müssen. Der Konzern erwartet nur noch eine Rendite von maximal zwei Prozent. Der Sportwagenbauer will seine Elektropläne verschieben und stattdessen wieder mehr Geld in die Auffrischung margenstarker Verbrenner investieren – das kostet Milliarden, die aufs Ergebnis schlagen.